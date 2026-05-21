"Без сліз говорити важко": українка емоційно висловилася про переселенців (відео)

Українка на імʼя Юліанна родом з Харківської області наразі живе в Івано-Франківську. Ще у 2008 році вона вийшла заміж та переїхала в Чернівці.

Жінці болить за свій дім та всіх українських переселенців. Про це вона розповіла в TikTok.

Українка розповіла про переселенців

"Коли я чую чергову історію про переселенців, вона ніколи мене не залишає байдужою. Я не переселенка лише по тій простій причині, що колись у 2008 році я вийшла заміж у Чернівці. І переїхала з Харкова в Чернівці. Вже восьмий рік я живу в Івано-Франківську, але якби колись так не сталося, я не знаю, де б я була зараз і як би склалася моя доля з однією валізою", — каже Юліанна.

А її мама вже три роки має статус ВПО.

"І вона переселенка. Вона біженка. Але вона хороша людина. Багато моїх земляків, друзів, родичів теж переселенці. Ну так сталося, що ми народилися в Харківській області. Я так підозрюю, що є переселенці, які не шкодують, що так сталося. Я, наприклад, не буває в мене жодного дня, ні ранку, ні вечора, щоб я не думала про свою батьківщину, про Купʼянський район, селище Ківшарівка. Без сліз говорити дуже важко. Мене, напевно, зрозуміють тільки ті, хто пережили і переживають такі емоції і такий біль", — зазначила українка.

За словами Юліанни, її мама приїжджала би в гості в Івано-Франківськ, але точно не хотіла б там жити.

"Яке б це місто не було прекрасне. Чи будь-яке інше місто, яке прийняло біженців наших. Ви знаєте, моя мама так хоче додому, у свою квартиру, на свою дачу. Людина мала все", — каже жінка.

Юліанна вважає, що перед тим, як звинувачути в чомусь переселенців, на одну секунду треба поставити себе на їхнє місце.

Реакція мережі

У коментарях українці поділилися своїм болісним досвідом:

"В мене сльози від вашої розповіді, я з Бахмута! Як хочеться додому!"

"Я не переселенка. Я з Івано-Франківської області. Але читаю коментарі людей, які хочуть додому, а нажаль туди вже не повернуться, я плачу, бо на мить уявляю, що я на чужині і дороги назад до рідного дому немає".

"Я з Куп'янськ-Вузлового. Ми з вами поруч. Я також хочу додому. Дуже хочу додому. Але, на жаль, я більш туди не повернусь, бо будинку немає від слова зовсім. Зараз мешкаю в Харкові. Але це не моє. Харків гарний. Але дім є дім".

"Я з Луганська, вже 12 років відчуваю себе безхатьком. Зараз в Тернополі, приймають дуже гарно, ніяких проблем, але".

