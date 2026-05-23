Это самый сложный вопрос на собеседовании, а правильный ответ только один

На современном рынке труда позитивное отношение и готовность к сотрудничеству — не менее важны, чем совершенное резюме, — отмечает эксперт по развитию карьеры Эрин Макгофф.

Автор книги "Тайный язык работы: чрезвычайно полезные сценарии для любой ситуации" Эрин Макгофф утверждает, что руководители во время собеседования часто задают один вопрос, который может оказаться едва ли не самым сложным для кандидата на определенную должность: "Расскажите о случае, когда вы не соглашались с руководителем или коллегой". Это помогает узнать, как человек реагирует на различные ситуации, пишет издание CNBC Make It.

"По мере того, как мы вступаем в эпоху, когда искусственный интеллект может выполнять все больше технических задач, межличностные навыки становятся именно тем, что невозможно заменить. Компании отдают приоритет отношению, личности и соответствию корпоративной культуре, поскольку другим вещам можно научиться", — объясняет Макхофф.

Основной вопрос на собеседовании

Ваша цель, по словам эксперта, продемонстрировать способность зрело решать конфликты на рабочем месте. Вот, как она рекомендует ответить на этот вопрос.

"Вместо того, чтобы сводить все к личным разногласиям, лучше сосредоточить свой ответ на деловой стороне вопроса", — отмечает Эрин.

Например, не стоит посвящать весь разговор сетованиям на бывшего руководителя, который отказал вам в отпуске. Эксперт также рекомендует подать ситуацию как расхождение во взглядах, а не как спор или конфликт.

Кандидат может начать свой ответ так: "Я работал со многими замечательными руководителями. Хотя у меня не было личных разногласий, определенно бывали случаи, когда мне приходилось профессионально отстаивать альтернативные взгляды и идеи".

Конкретные примеры

Ответ должен базироваться на конкретном примере, когда вы спокойно и конструктивно решили профессиональный спор. Макхофф советует построить остальные ответы по методу STAR, что расшифровывается (в переводе с английского) как "ситуация, задача, действие и результат".

Итак, на собеседовании надо сказать что-то вроде: "На моей предыдущей должности произошел случай, когда мы работали над проектом для клиента. Проект двигался в определенном направлении, но у меня было конкретное видение, которое давало мне основания считать, что другое направление будет выгоднее для этого клиента".

Кроме того, опишите, какие шаги вы предприняли, чтобы высказать свое мнение и найти решение: "Я попросил у своего руководителя индивидуальную встречу, предложил ему этот альтернативный вариант и обосновал, почему, по моему мнению, он будет лучше для клиента".

Подчеркнуть результат

Напоследок расскажите, как вы решили проблему, и подчеркните положительный результат. "Мы решили пойти на компромисс в подходе и продолжить работу. Клиент был очень доволен результатами, и проект имел огромный успех".

Вы также можете рассказать, чему научились из этого опыта или как адаптировали свой подход или рабочий процесс, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

Суть вашей истории заключается не в том, чтобы показать, что вы доказали, что ваш руководитель ошибался. Вместо этого, по словам Макхофф, это возможность продемонстрировать вашу способность справляться со "здоровым конфликтом".

"Здоровый конфликт — это то, что помогает нам выполнять работу. Вы должны научиться профессионально выражать несогласие с людьми, иначе вы никогда не продвинетесь в своей карьере", — подытожила Эрин.

