Це найскладніше питання на співбесіді, а правильна відповідь лише одна

На сучасному ринку праці позитивне ставлення та готовність до співпраці – не менш важливі, ніж досконалий резюме, – зазначає експертка з розвитку кар’єри Ерін Макгофф.

Авторка книги "Таємна мова роботи: надзвичайно корисні сценарії для будь-якої ситуації" Ерін Макгофф стверджує, що керівники під час співбесіди часто ставлять одне питання, яке може виявитись чи не найскладнішим для кандидата на певну посаду: "Розкажіть про випадок, коли ви не погоджувалися з керівником або колегою". Це допомагає дізнатися, як людина реагує на різні ситуації, пише видання CNBC Make It.

"У міру того, як ми вступаємо в епоху, коли штучний інтелект може виконувати все більше технічних завдань, міжособистісні навички стають саме тим, що неможливо замінити. Компанії надають пріоритет ставленню, особистості та відповідності корпоративній культурі, оскільки іншим речам можна навчитися", – пояснює Макгофф.

Основне питання на співбесіді

Ваша мета, за словами експертки, продемонструвати здатність зріло вирішувати конфлікти на робочому місці. Ось, як вона рекомендує відповісти на це запитання.

"Замість того, щоб зводити все до особистих розбіжностей, краще зосередити свою відповідь на діловій стороні питання", – зазначає Ерін.

Наприклад, не варто присвячувати всю розмову наріканням на колишнього керівника, який відмовив вам у відпустці. Експертка також рекомендує подати ситуацію як розбіжність у поглядах, а не як суперечку чи конфлікт.

Кандидат може почати свою відповідь так: "Я працював із багатьма чудовими керівниками. Хоча у мене не було особистих розбіжностей, безумовно траплялися випадки, коли мені доводилося професійно відстоювати альтернативні погляди та ідеї".

Конкретні приклади

Відповідь має базуватися на конкретному прикладі, коли ви спокійно та конструктивно вирішили професійну суперечку. Макгофф радить побудувати решту відповіді за методом STAR, що розшифровується (у перекладі з англійської) як "ситуація, завдання, дія та результат".

Отже, на співбесіді треба сказати щось на кшталт: "На моїй попередній посаді трапився випадок, коли ми працювали над проектом для клієнта. Проект рухався в певному напрямку, але я мав конкретне бачення, яке давало мені підстави вважати, що інший напрямок буде вигіднішим для цього клієнта".

Крім того, опишіть, які кроки ви зробили, щоб висловити свою думку та знайти рішення: "Я попросив у свого керівника індивідуальну зустріч, запропонував йому цей альтернативний варіант і обґрунтував, чому, на мою думку, він буде кращим для клієнта".

Підкреслити результат

Наостанок розкажіть, як ви вирішили проблему, та підкресліть позитивний результат. "Ми вирішили піти на компроміс щодо підходу та продовжити роботу. Клієнт був дуже задоволений результатами, і проект мав величезний успіх".

Ви також можете розповісти, чого навчилися з цього досвіду або як адаптували свій підхід чи робочий процес, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Суть вашої історії полягає не в тому, щоб показати, що ви довели, що ваш керівник помилявся. Натомість, за словами Макгофф, це можливість продемонструвати вашу здатність справлятися зі "здоровим конфліктом".

"Здоровий конфлікт – це те, що допомагає нам виконувати роботу. Ви маєте навчитися професійно висловлювати незгоду з людьми, інакше ви ніколи не просунетеся у своїй кар’єрі", – підсумувала Ерін.

