"Мне надоело!": украинка убегает из Португалии и рассказывает всю правду о жизни в эмиграции

Популярные мифы о том, что из Португалии уезжают только из-за низких зарплат или бытовых трудностей вроде повсеместной плесени в домах, разрушаются на реальном опыте эмигрантов. Главной причиной возвращения все чаще становится моральная усталость от постоянной адаптации и желание развивать собственное дело на родине.

О своем опыте и мотивах радикального решения рассказала украинка Маша (в сети известна под ником masha.gerdelesku), которая находится в эмиграции с сентября 2023 года.

"Надоело бегать и подстраиваться"

По словам девушки, она, вероятно, станет первым человеком, который открыто заявит: причина ее выезда из Португалии — вовсе не финансовые проблемы или плохие жилищные условия. Главный фактор — это выгорание от попыток построить жизнь с нуля и потеря времени.

"Мне надоело. Мне надоело 2,5 года бегать, искать себя, пристраиваться, подстраиваться, налаживать жизнь с нуля. Я хочу масштабировать то, что у меня есть", — откровенно делится Маша.

Окончательное осознание пришло после поездки в Украину в марте. Полноценно погрузившись в бизнес дома, девушка поняла, что больше не имеет желания тратить силы на поиски себя за границей.

Кому не стоит ехать в Португалию

В то же время блогер озвучила жесткий, но честный совет для тех, кто только планирует переезд. Она отметила, что без востребованной профессии адаптироваться в стране крайне трудно.

Люди, которые не имеют удаленной работы или дефицитной специальности, в зоне риска. Например, как отмечает Маша, с дипломом учителя украинского или китайского языка (как у нее самой) найти достойное место трудно. По ее мнению, ехать в Португалию без четкого понимания, чем зарабатывать — это сознательный путь к потере времени, разочарованию и жалобам на то, что "не хватает на жизнь".

Сейчас украинка четко настроена на изменение жизненного вектора, ведь видит реальные перспективы для масштабирования своей деятельности именно в Украине, а не в эмиграции.

