"Мені надоїло!": українка тікає з Португалії та розказує всю правду про життя в еміграції

Популярні міфи про те, що з Португалії їдуть лише через низькі зарплати чи побутові труднощі на кшталт повсюдної плісняви в будинках, руйнуються об реальний досвід емігрантів. Головною причиною повернення дедалі частіше стає моральна втома від постійної адаптації та бажання розвивати власну справу на батьківщині.

Про свій досвід та мотиви радикального рішення розповіла українка Маша (в мережі відома під ніком masha.gerdelesku), яка перебуває в еміграції з вересня 2023 року.

"Надоїло бігати і підлаштовуватись"

За словами дівчини, вона, ймовірно, стане першою людиною, яка відкрито заявить: причина її виїзду з Португалії — зовсім не фінансові проблеми чи погані житлові умови. Головний чинник — це вигорання від спроб побудувати життя з нуля та втрата часу.

"Мені надоїло. Мені надоїло 2,5 роки бігати, шукати себе, пристроюватись, підстроюватись, налагоджувати життя з нуля. Я хочу масштабувати те, що в мене є", — відверто ділиться Маша.

Остаточне усвідомлення прийшло після поїздки в Україну в березні. Повноцінно занурившись у бізнес вдома, дівчина зрозуміла, що більше не має бажання витрачати сили на пошуки себе за кордоном.

Відео дня

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Кому не варто їхати в Португалію

Водночас блогерка озвучила жорстку, але чесну пораду для тих, хто лише планує переїзд. Вона наголосила, що без затребуваної професії адаптуватися в країні вкрай важко.

Люди, які не мають віддаленої роботи чи дефіцитної спеціальності, в зоні ризику. Наприклад, як зазначає Маша, з дипломом вчителя української чи китайської мови (як у неї самої) знайти гідне місце важко. На її думку, їхати до Португалії без чіткого розуміння, чим заробляти — це свідомий шлях до втрати часу, розчарування та скарг на те, що "не вистачає на життя".

Наразі українка чітко налаштована на зміну життєвого вектору, адже бачить реальні перспективи для масштабування своєї діяльності саме в Україні, а не в еміграції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка купила будинок у Португалії за 37 тисяч євро і тепер живе у раю.

Вадим Ключник придбав у Португалії сільський маєток. Там було майна на 10 тисяч євро.

Крім того, Алгарве, сонячний південний регіон Португалії, відомий як "Каліфорнія Європи", здобув титул найкращого пляжного напрямку світу у 2025 році за версією World Travel Awards.