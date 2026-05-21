"Меня трясет": Фролова, вернувшись из Дубая, пряталась от обстрелов в Киеве

Украинская телеведущая Василиса Фролова после возвращения из ОАЭ в Украину пережила массированный обстрел Киева 14 мая.

Звезда экрана пришла на интервью к Маричке Падалко, где поделилась своими впечатлениями от жизни в столице во время войны.

Василиса Фролова вернулась в Киев

Ведущая, которая приехала в Украину по семейным делам, пережила ночь на 14 мая, когда РФ массированно атаковала столицу и убила 24 человека.

"Меня трясет уже третий день. Я не была здесь четыре года и четыре месяца. Мы поехали еще за месяц до полномасштабного. Мне казалось, что я готова ко всему этому. Но позавчера я впервые в жизни услышала эту сирену и вот я на успокоительном. У меня была такая ночка, к которой здесь все вроде привыкли. А я не понимаю", — говорит Фролова.

Ведущая спрашивает у знакомых, как они так могут — просто пойти на работу после таких обстрелов.

Відео дня

"Это мой шок. Я не могу дать этому логическое объяснение", — говорит Василиса.

Впервые она спустилась в укрытие на Оболони. И была там одна, стучала во все двери, где есть охранники, чтобы ее туда пустили.

"Эта ужасная тревога как-то меня неожиданно напугала. Этот звук такой пронзительный оказался. И я слышу взрывы на Оболони. Я не могу отличить: где сбитие, где дроны, где баллистика", — признается Фролова.

Василиса Фролова с сыном Фото: instagram.com/vasyafrolova

Как выехали из Украины

Семья ведущей уехала в Дубай еще в январе 2022 года, когда ее сыну было 10 месяцев.

"Мы видели новости. И через три недели началась полномасштабная война", — вспоминает Фролова.

На предупреждения о войне обращал внимание человек, который имел резидентство Эмиратов с 2018 года, поэтому выбор стал именно таким.

Сама Василиса думала, что эта поездка максимум на 2 недели.

24 февраля в 7 утра они узнали, что началась большая война. Знакомая украинка сбросила сообщение с новостями.

"С тех пор я не улыбалась где-то месяцев семь. Нас переключило абсолютно в другой режим", — говорит ведущая.

В ноябре 2024 года Василиса официально вышла замуж за отца своего сына, Дмитрия Котеленца, который ранее работал в компании Warner Brothers. Вместе они воспитывают сына Родиона, который, по словам звездной мамы, на 100% идентифицирует себя украинцем.

Василиса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

По словам Фроловой, она готова вернуться домой после окончания войны.

"Я знаю о нем (возвращении, — Ред.). Я своему сыну говорю, что мы, конечно, вернемся домой. Здесь его игрушки, здесь его дом, здесь его квартира", — говорит ведущая.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Василиса Фролова, которая последние четыре года живет в ОЭА, впервые за долгое время вернулась в Украину и показалась в слезах.

47-летняя ведущая продемонстрировала стройную фигуру в купальнике во время отдыха в Индии.

Кроме того, Фролова официально сообщила о женитьбе с Дмитрием Котеленцом.