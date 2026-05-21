"Мене трясе": Фролова, повернувшись з Дубая, ховалася від обстрілу в Києві

Українська телеведуча Василіса Фролова після повернення з ОАЕ в Україну пережила масований обстріл Києва 14 травня.

Зірка екрану прийшла на інтервʼю до Марічки Падалко, де поділилася своїми враженнями від життя в столиці під час війни.

Василіса Фролова повернулася в Київ

Ведуча, яка приїхала в Україну через сімейні справи, пережила ніч на 14 травня, коли РФ масовано атакувала столицю та вбила 24 людини.

"Мене трясе вже третій день. Я не була тут чотири роки і чотири місяці. Ми поїхали ще за місяць до повномасштабного. Мені здавалося, що я готова до всього цього. Але позавчора я вперше в житті почула цю сирену і ось я на заспокійливому. В мене була така нічка, до якої тут всі ніби звикли. А я не розумію", — каже Фролова.

Ведуча питає в знайомих, як вони так можуть — просто піти на роботу після таких обстрілів.

Відео дня

"Це мій шок. Я не можу дати цьому логічне пояснення", — каже Василіса.

Уперше вона спустилася в укриття на Оболоні. І була там одна, стукала у всі двері, де є охоронці, шоб її туди пустили.

"Ця жахлива тривога якось мене несподівано налякала. Цей звук такий пронизливий виявився. І я чую вибухи на Оболоні. Я не можу відрізнити: де збиття, де дрони, де балістика", — зізнається Фролова.

Василіса Фролова із сином Фото: instagram.com/vasyafrolova

Як виїхали з України

Родина ведучої поїхала в Дубай ще в січні 2022 року, коли її сину було 10 місяців.

"Ми бачили новини. І за три тижні почалася повномасштабна війна", — пригадує Фролова.

На попередження про війну звертав увагу чоловік, який мав резидентство Еміратів з 2018 року, тому вибір став саме таким.

Сама Василіса думала, що ця поїздка максимум на 2 тижні.

24 лютого о 7 ранку вони дізналися, що почалася велика війна. Знайома українка скинула повідомлення з новинами.

"З тих пір я не усміхалася десь місяців сім. Нас перемкнуло абсолютно в інший режим", — каже ведуча.

У листопаді 2024 року Василіса офіційно вийшла заміж за батька свого сина, Дмитра Котеленця, який раніше працював у компанії Warner Brothers. Разом вони виховують сина Родіона, який, за словами зіркової мами, на 100% ідентифікує себе українцем.

Василіса Фролова Фото: instagram.com/vasyafrolova

За словами Фролової, вона готова повернутися додому після закінчення війни.

"Я знаю про нього (повернення, — Ред.). Я своєму сину кажу, що ми, звичайно, повернемось додому. Тут його іграшки, тут його дім, тут його квартира", — каже ведуча.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Василіса Фролова, яка останні чотири роки живе в ОЕА, уперше за тривалий час повернулася до України та показалася в сльозах.

47-річна ведуча продемонструвала струнку фігуру в купальнику під час відпочинку в Індії.

Крім того, Фролова офіційно повідомила про одруження з Дмитром Котеленцем.