Тело искали 3 дня: российская пропагандистка утонула после показа фильма о войне в Украине

52-летняя режиссер Анна Тиц презентовала фильм об участниках так называемой "специальной военной операции" на оккупированной территории Грузии. Это закончилось для нее фатально.

Российская пропагандистка во время прогулки с коллегами упала с подвесного моста в горную реку Большая Лиахва. Это произошло 21 мая, то есть на следующий день после презентации фильма о российско-украинской войне "На пути к правде и справедливости". Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.

Одного из мужчин удалось спасти, а вот Тиц течение отнесло на десятки километров. Ее тело спасатели нашли только через три дня — в 35 километрах от места падения.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, что люди, которые стояли на мосту, начали намеренно его раскачивать, подскакивая на месте. Сообщается, что Анна якобы просила так не делать.

Поскольку в тот день было стремительное течение с порывами ветра, в какой-то момент пострадавшие не удержали равновесие и упали в воду. Вероятно, во время падения они получили травмы, поэтому не смогли быстро выбраться на берег.

Анну Тиц не могли найти три дня

Труп Анны Тиц после осмотра правоохранительными органами доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

