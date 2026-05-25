Тело искали 3 дня: российская пропагандистка утонула после показа фильма о войне в Украине
52-летняя режиссер Анна Тиц презентовала фильм об участниках так называемой "специальной военной операции" на оккупированной территории Грузии. Это закончилось для нее фатально.
Российская пропагандистка во время прогулки с коллегами упала с подвесного моста в горную реку Большая Лиахва. Это произошло 21 мая, то есть на следующий день после презентации фильма о российско-украинской войне "На пути к правде и справедливости". Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Одного из мужчин удалось спасти, а вот Тиц течение отнесло на десятки километров. Ее тело спасатели нашли только через три дня — в 35 километрах от места падения.Важно
На опубликованном в сети видео можно увидеть, что люди, которые стояли на мосту, начали намеренно его раскачивать, подскакивая на месте. Сообщается, что Анна якобы просила так не делать.
Поскольку в тот день было стремительное течение с порывами ветра, в какой-то момент пострадавшие не удержали равновесие и упали в воду. Вероятно, во время падения они получили травмы, поэтому не смогли быстро выбраться на берег.
Труп Анны Тиц после осмотра правоохранительными органами доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
