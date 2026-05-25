Тіло шукали 3 дні: російська пропагандистка потонула після показу фільму про війну в Україні

52-річна режисерка Анна Тиц презентувала фільм про учасників так званої "спеціальної воєнної операції" на окупованій території Грузії. Це закінчилося для неї фатально.

Російська пропагандистка під час прогулянки з колегами впала з підвісного мосту в гірську річку Велика Ліахва. Це сталося 21 травня, тобто наступного дня після презентації фільму про російсько-українську війну "На шляху до правди та справедливості". Відповідне відео опубліковано в соцмережах.

Одного з чоловіків вдалося врятувати, а от Тиц течія віднесла на десятки кілометрів. Її тіло рятувальники знайшли лише через три дні — за 35 кілометрів від місця падіння.

Важливо

"Мені дуже треба": путіністка Таїсія Повалій пояснила, чому РФ має захопити Київ (відео)

На опублікованому в мережі відео можна побачити, що люди, які стояли на мості, почали навмисно його розгойдувати, підскакуючи на місці. Повідомляється, що Анна начебто просила так не робити.

Відео дня

Оскільки того дня було стрімка течія з поривами вітру, в якийсь момент потерпілі не втримали рівновагу й впали у воду. Ймовірно, під час падіння вони отримали травми, тож не змогли швидко вибратися на берег.

Анну Тиц не могли знайти три дні Фото: Instagram

Труп Анни Тиц після огляду правоохоронними органами доставили до моргу для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує путінський режим, прийшла на похорон чоловіка Маргарити Симоньян, пропагандиста Тиграна Кеосаяна. На церемонії прощання з нею трапилась неприємна історія. Момент вдалося зняти на відео.

"Погана прикмета": Симоньян висловилась про чорну мітку Алли Пугачової. Журналістка, попри важку хворобу, продовжує інформаційну війну, розповсюджуючи резонансні заяви та "вкиди". Цього разу вона зачепила висловлювання співачки Алли Пугачової.

А от 61-річна Таїсія Повалій публічно розплакалася: від неї зрікся єдиний син. Співачка українського походження, яка переїхала до Росії, де розвиває свою кар’єру, у сльозах розповіла про сімейну драму.