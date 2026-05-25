"Закончились деньги": блогер удивил причиной развода Потапа и Насти

Известный украинский блогер-сплетник и военный Богдан Беспалов раскрыл вероятную причину развода Потапа и Насти Каменских после семи лет брака.

Блогер получил информацию от источника, у которого подруга дружит с рэпером.

Почему расстались Потап и Настя

"На прошлой неделе Потап за баром рассказывал, что Настюха "слилась" окончательно из-за того, что у него закончились деньги, и он уже не способен покрывать ее расходы. Хотя они давно не вместе, но он ее все еще любит, поэтому на кэш был щедрым", — процитировал сообщение Беспалов.

Инсайдер также говорит, что у Насти якобы был страх потерять музыкальный каталог своих песен.

"Но, когда поняла, что все ок, то можно давать заднюю. Музыкальный каталог артиста приносит солидные ежегодные гонорары", — зачитал сплетник.

Потап і Настя Каменських Фото: Instagram @realpotap

Потап и Настя развелись

1 мая 2026 года пара официально сообщила о разводе после почти семи лет брака и многих слухов об их разрыве. В 2019 году Каменских и Потап неожиданно узаконили свои отношения, ведь до последнего скрывали роман.

"Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился в нечто большее. Но рано или поздно все доходит до конца. "Как ты ни крути, но мы не пара". Спасибо за вашу поддержку и любовь на протяжении всех этих лет. Просим понимания и уважения к нашему решению", — говорилось в заявлении звезд.

