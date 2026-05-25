"Закінчилися гроші": блогер здивував причиною розлучення Потапа і Насті

Відомий український блогер-пліткар та військовий Богдан Беспалов розкрив ймовірну причину розлучення Потапа та Насті Каменських після семи років шлюбу.

Блогер отримав інформацію від джерела, у якого подруга товаришує з репером.

Чому розлучилися Потап і Настя

"Минулого тижня Потап за баром розповідав, що Настюха "злилася" остаточно через те, що в нього закінчилися гроші, і він вже не здатен покривати її витрати. Хоч вони давно не разом, але він її все ще кохає, тож на кеш був щедрим", — процитував повідомлення Беспалов.

Інсайдер також каже, що в Насті начебто був страх втратити музичний каталог своїх пісень.

"Але, коли зрозуміла, що все ок, то можна давати задню. Музичний каталог артиста приносить солідні щорічні гонорари", — зачитав пліткар.

Потап і Настя Каменських Фото: Instagram @realpotap

Потап та Настя розлучилися

1 травня 2026 року пара офіційно повідомила про розлучення після майже семи років шлюбу та багатьох чуток про їхній розрив. У 2019 році Каменських та Потап несподівано узаконили свої стосунки, адже до останнього приховували роман.

"Рівно 20 років тому ми почали свій шлях як творчий дует, який з часом перетворився на щось більше. Але рано чи пізно все доходить до кінця. "Как ты не крути, но мы не пара". Дякуємо за вашу підтримку і любов протягом всіх цих років. Просимо розуміння і поваги до нашого рішення", — йшлося в заяві зірок.

