"Как такое возможно": россиянка впала в истерику, когда почувствовала на себе санкции

53-летняя женщина пожаловалась на французские законы, поскольку ей в рамках санационных ограничений заблокировали банковские счета. Как оказалось, она родилась в России.

Эмигрантка из РФ, которая уже успела получить французское гражданство, пригрозила местным властям судом из-за дискриминации. Мол, ей заблокировали все счета как представительнице страны-агрессора. В чем именно дело, — читайте в материале Фокуса.

Женщина убеждена, что ее права ограничили в связи с сомнительным происхождением. Впрочем, она оформила французский паспорт еще 10 лет назад, поэтому уже считается местной.

Родилась в России

"Я буду подавать в суд за дискриминацию. Сейчас иду из банка, и выяснила, что мне заблокировали все мои счета. Мне никто не может заплатить, потому что я родилась в России", — рассказывает она.

По словам эмигрантки, это произошло в апреле, когда ей пытались заплатить не из "какой-то там страны", а из французского банка, где она обслуживается как клиентка. "В прошлом году, когда я работала уже второй год, у меня была зарплата. Каждый месяц приходилось ходить к директору, чтобы разблокировать", — пожаловалась россиянка.

53-летняя женщина пожаловалась на французские законы

Потом, по ее словам, все наладилось, а теперь правила снова стали жестче. "Что случилось?.. Как такое возможно? Я все делаю правильно", — недоумевает она.

Ограничения сняли

В следующем видео блогер объяснила, как ей таки удалось разблокировать счета. Она написала в специальную службу, после чего пришел ответ с извинениями. Мол, блокировка счетов касается граждан России и Беларуси. Поскольку у нее французский паспорт, то ограничения сняли.

