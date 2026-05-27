"Як таке можливо": росіянка впала в істерику, коли відчула на собі санкції

53-річна жінка поскаржилась на французькі закони, оскільки їй в рамках санаційних обмежень заблокували банківські рахунки. Як виявилось, вона народилася у Росії.

Емігрантка з РФ, яка вже встигла отримати французьке громадянство, пригрозила місцевій владі судом через дискримінацію. Мовляв, їй заблокували всі рахунки як представниці країни-агресора. У чому саме справа, – читайте у матеріалі Фокусу.

Жінка переконана, що її права обмежили у зв’язку із сумнівним походженням. Втім, вона оформила французький паспорт ще 10 років тому, тож уже вважається місцевою.

Народилася в Росії

"Я буду подавати до суду за дискримінацію. Зараз йду з банку, і з’ясувала, що мені заблокували всі мої рахунки. Мені ніхто не може заплатити, тому що я народилася у Росії", – розповідає вона.

За словами емігрантки, це сталося в квітні, коли їй намагалися заплатити не з "якоїсь там країни", а з французького банку, де вона обслуговується як клієнтка. "Торік, коли я працювала вже другий рік, у мене була зарплата. Щомісяця доводилось ходити до директора, щоб розблокувати", – поскаржилась росіянка.

53-річна жінка поскаржилась на французькі закони Фото: TikTok

Потім, за її словами, все налагодилося, а тепер правила знову стали жорсткішими. "Що сталося?.. Як таке можливо? Я все роблю правильно", – дивується вона.

Обмеження зняли

У наступному відео блогерка пояснила, як їй таки вдалося розблокувати рахунки. Вона написала в спеціальну службу, після чого надійшла відповідь з вибаченнями. Мовляв, блокування рахунків стосується громадян Росії та Білорусі. Оскільки у неї французький паспорт, то обмеження зняли.

