"Всі будуть щасливішими": українця здивувала робота на кладовищі у Швеції (фото)

Чоловік, якого звуть Роман, після початку повномасштабного вторгнення перебрався у Швецію. Українець влаштувався працювати на місцеве кладовище. Тамтешні підходи до роботи досі його дивують.

Роман прибирає на шведському кладовищі. У нього є певна ділянка де потрібно підрізати кущі та дерева, замітати, загрібати, виривати бур’яни та загалом дбати про чистоту та порядок. Чоловік інколи допомагає колегам, адже в Україні звик працювати набагато більше й інтенсивніше. Що його здивувало в шведському підході, — дізнавайтесь у публікації Фокусу.

Робота у Швеції

"Я родом з такого місця, де, коли ти зробив роботу швидше, тобі з радістю дадуть ще десять робіт, щоб ти був чимось зайнятий. Слова моєї начальниці вчора мене просто вбили", — розповідає Роман.

За його словами, керівниця попросила його не обрізати завчасно кущі, бо вони мають домовитися з приватною фірмою, яка зробить цю роботу централізовано, тож працівникам не доведеться працювати руками.

Роман живе у Швеції уже два з половиною роки

"Я кажу: так в нас 15 працівників. Торік я всю свою ділянку вручну обрізав, попри те, що прибирав додатково. "Так, — каже вона, — але у вас і без того багато своєї роботи. Це дозволить розгрузити вас і так всі будуть набагато щасливішими". Я собі подумав: "Щасливішими?". Мій розум відмовляється в це вірити, чесно кажучи. Більше попахує корупцією чи відмиванням грошей. Невже вони так переживають, щоб люди не намучилися?" — задається питанням Роман.

Інші підходи до праці

У коментарях розпочалось обговорення цієї теми.

Обговорення серед користувачів мережі Фото: TikTok

"В Євросоюзі вже давно піднімають питання переходу на 4-денний робочий тиждень і 6-годинний робочий день", — написав один з коментаторів. "Привіт, я теж робив. У Швеції не дають багато робити. Шведи", — додав наступний юзер. "Романе, це попахує скороченням штату", — зазначив ще один.

