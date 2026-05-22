"Все будут счастливее": украинца удивила работа на кладбище в Швеции (фото)

Мужчина, которого зовут Роман, после начала полномасштабного вторжения перебрался в Швецию. Украинец устроился работать на местное кладбище. Тамошние подходы к работе до сих пор его удивляют.

Роман убирает на шведском кладбище. У него есть определенный участок где нужно подрезать кусты и деревья, заметать, загребать, вырывать сорняки и вообще заботиться о чистоте и порядке. Мужчина иногда помогает коллегам, ведь в Украине привык работать гораздо больше и интенсивнее. Что его удивило в шведском подходе, — узнавайте в публикации Фокуса.

Работа в Швеции

"Я родом из такого места, где, когда ты сделал работу быстрее, тебе с радостью дадут еще десять работ, чтобы ты был чем-то занят. Слова моей начальницы вчера меня просто сразили наповал", — рассказывает Роман.

По его словам, руководитель попросила его не обрезать заранее кусты, потому что они должны договориться с частной фирмой, которая сделает эту работу централизованно, поэтому работникам не придется работать руками.

Роман живет в Швеции уже два с половиной года Фото: TikTok

"Я говорю: да у нас 15 работников. В прошлом году я весь свой участок вручную обрезал, несмотря на то, что убирал дополнительно. "Да, — говорит она, — но у вас и без того много своей работы. Это позволит разгрузить вас и так все будут намного счастливее". Я подумал: "Счастливее?". Мой разум отказывается в это верить, честно говоря. Больше попахивает коррупцией или отмыванием денег. Неужели они так переживают, чтобы люди не намучились?" — задается вопросом Роман.

Другие подходы к труду

В комментариях началось обсуждение этой темы.

Обсуждение среди пользователей сети Фото: TikTok

"В Евросоюзе уже давно поднимают вопрос перехода на 4-дневную рабочую неделю и 6-часовой рабочий день", — написал один из комментаторов. "Привет, я тоже делал. В Швеции не дают много делать. Шведы", — добавил следующий юзер. "Роман, это попахивает сокращением штата", — отметил еще один.

