Оля Полякова прокомментировала конфликт с Ефросининой после интервью ее мужа Вадика

Певица впервые прокомментировала слухи о разрыве отношений с телеведущей Машей Ефросининой и закрытии их популярного YouTube-проекта "Взрослые девушки". Исполнительница заверила, что несмотря на паузу в работе, между ними нет вражды, а главной причиной изменений стал творческий кризис.

Во время прямого эфира в Instagram артистка решила откровенно ответить на вопросы подписчиков, которые волновались из-за судьбы проекта. В последнее время в сети активно распространялись слухи, якобы шоу закрылось из-за громкого скандала, связанного с интервью мужа Поляковой, Вадима Буряковского.

Певица признала, что эта ситуация действительно была неприятной, однако на дружбу с Ефросининой она не повлияла.

"Смотрите, дорогие мои, конечно, что эта история с Вадиком она не добавила нам хорошего, как говорится, настроения. Но мы с Машей взрослые люди, мы подруги, мы в хороших отношениях, ничего такого страшного не произошло", — подчеркнула Оля.

По словам Поляковой, настоящая причина закрытия "Взрослых девушек" заключается в том, что за годы существования программы ведущие просто исчерпали темы для обсуждения.

"Дуэт "Взрослые девушки" на данный момент немножко исчерпал себя. Надо накопить нового опыта, потому что мы обо всем, о чем могли, уже в этом проекте поговорили", — поделилась звезда.

Ефросинина и Полякова Фото: Instagram

В то же время певица успокоила фанатов, отметив, что точку в этой истории ставить рано. Полякова не исключает, что со временем, когда появится новый жизненный опыт, YouTube-формат получит "второе дыхание" и вернется на экраны.

Отметим, что Фокус обращался к команде Маши Ефросининой за комментарием относительно ситуации между ней и Олей Поляковой, однако пока ответа не получил.

Кроме того, Полякова заявила, что ставит на паузу карьеру в Украине.