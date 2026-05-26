Оля Полякова прокоментувала конфлікт із Єфросиніною після інтервʼю її чоловіка Вадіка

Співачка вперше прокоментувала чутки про розрив стосунків із телеведучою Машею Єфросиніною та закриття їхнього популярного YouTube-проєкту "Дорослі дівчата". Виконавиця запевнила, що попри паузу в роботі, між ними немає ворожнечі, а головною причиною змін стала творча криза.

Під час прямого ефіру в Instagram артистка вирішила відверто відповісти на запитання підписників, які хвилювалися через долю проєкту. Останнім часом у мережі активно ширилися чутки, нібито шоу закрилося через гучний скандал, пов'язаний з інтерв'ю чоловіка Полякової, Вадима Буряковського.

Співачка визнала, що ця ситуація дійсно була неприємною, проте на дружбу з Єфросиніною вона не вплинула.

"Дивіться, дорогенькі мої, звісно, що ця історія з Вадіком вона не добавила нам гарного, як то кажуть, настрою. Але ми з Машею дорослі люди, ми подруги, ми в гарних відносинах, нічого такого страшного не сталося", — підкреслила Оля.

Відео дня

За словами Полякової, справжня причина закриття "Дорослих дівчат" полягає в тому, що за роки існування програми ведучі просто вичерпали теми для обговорення.

"Дует "Дорослі дівчата" на даний момент трошки вичерпав себе. Треба накопичити нового досвіду, тому що ми про все, про що могли, вже в цьому проєкті поговорили", — поділилася зірка.

Єфросиніна і Полякова Фото: Instagram

Водночас співачка заспокоїла фанатів, зазначивши, що крапку в цій історії ставити зарано. Полякова не виключає, що з часом, коли з'явиться новий життєвий досвід, YouTube-формат отримає "друге дихання" і повернеться на екрани.

Зазначимо, що Фокус звертався до команди Маші Єфросиніної за коментарем щодо ситуації між нею та Олею Поляковою, однак наразі відповіді не отримав.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Вадим Буряковський назвав чоловіка Єфросиніної Тимура Хромаєва "мажором". Натомість зірка екрану після тижнів мовчання іронічно відреагувала на ситуацію.

Співачка розповіла, до чого призвело те саме інтервʼю її чоловіка Вадіка.

Крім того, Полякова заявила, що ставить на паузу кар'єру в Україні.