Я — психиатр. Это секрет счастья, о котором не знает большинство людей

Как оказывается, оптимизм — это не черта характера, с которой рождаются. Его можно развить. Психиатр Сью Варма потратила 20 лет на то, чтобы выяснить, как именно это сделать и что на самом деле отличает людей, которые преодолевают кризисы, от тех, кого они ломают.

Есть люди, которые после самых тяжелых событий в жизни как-то находят силы двигаться дальше и становятся сильнее. Другие при тех же обстоятельствах останавливаются. Какая между ними разница, объясняет издание HuffPost.

Оптимизм — навык. Как его развить?

Именно этот вопрос поставила перед собой психиатр Сью Варма. В начале карьеры она возглавила программу психической помощи пострадавшим от терактов 11 сентября при Нью-Йоркском университете.

Среди пациентов с тяжелыми травмами она заметила небольшую группу людей, которым, несмотря на все пережитое, удавалось не просто выжить, а жить полноценно.

Практический оптимизм говорит: давай разберемся, что происходит, и подумаем, что можно сделать Фото: Unsplash

"Я спросила одну из таких женщин: в чем ее секрет? Она ответила: в цели. Она добровольно ездила к тем, кто боялся выходить из дома, и везла их на встречи группы поддержки. Она боролась за финансирование программ. Не просто держалась, а действовала", — рассказывает Варма.

Этот опыт лег в основу концепции, которую Варма назвала "практическим оптимизмом".

Мышление не позитивное, а точное

Практический оптимизм — это не о том, чтобы убеждать себя, что все будет хорошо. Варма четко отграничивает свой подход от "токсичного позитива" — установки "думать о хорошем", которая обесценивает чужую боль и игнорирует реальность.

"Токсичный позитив говорит: смотри на светлую сторону. Практический оптимизм говорит: давай разберемся, что происходит, и подумаем, что можно сделать", — объясняет она.

Лишь четверть склонности к оптимизму заложена генетически. Остальное — это то, что мы формируем сами Фото: Pexels

Простой пример: анализ крови показал повышенный холестерин. Крайний оптимист скажет себе "как-то само рассосется". Крайний пессимист испугается и вообще не пойдет к врачу. Практичный оптимист запишется к терапевту и скорректирует питание.

"Проблема пессимизма — в двух вещах: вы переоцениваете вероятность плохого и недооцениваете собственную способность с этим справиться", — объясняет Варма.

И самое важное, что подчеркивает психиатр: лишь четверть склонности к оптимизму заложена генетически. Остальное — это то, что мы формируем сами.

