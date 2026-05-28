Я – психіатр. Це секрет щастя, про який не знає більшість людей
Як виявляється, оптимізм – це не риса характеру, з якою народжуються. Його можна розвинути. Психіатр Сью Варма витратила 20 років на те, щоб з'ясувати, як саме це зробити і що насправді відрізняє людей, які долають кризи, від тих, кого вони ламають.
Є люди, які після найважчих подій у житті якось знаходять сили рухатися далі і стають сильнішими. Інші за тих самих обставин зупиняються. Яка між ними різниця, пояснює видання HuffPost.
Оптимізм – навичка. Як її розвинути?
Саме це питання поставила перед собою психіатр Сью Варма. На початку кар'єри вона очолила програму психічної допомоги постраждалим від терактів 11 вересня при Нью-Йоркському університеті.
Серед пацієнтів із важкими травмами вона помітила невелику групу людей, яким, попри все пережите, вдавалося не просто вижити, а жити повноцінно.
"Я запитала одну з таких жінок: у чому її секрет? Вона відповіла: у меті. Вона добровільно їздила до тих, хто боявся виходити з дому, і везла їх на зустрічі групи підтримки. Вона боролась за фінансування програм. Не просто трималась, а діяла", – розповідає Варма.
Цей досвід ліг в основу концепції, яку Варма назвала "практичним оптимізмом".
Мислення не позитивне, а точне
Практичний оптимізм – це не про те, щоб переконувати себе, що все буде добре. Варма чітко відмежовує свій підхід від "токсичного позитиву" – установки "думати про хороше", яка знецінює чужий біль і ігнорує реальність.
"Токсичний позитив каже: дивись на світлу сторону. Практичний оптимізм каже: давай розберемося, що відбувається, і подумаємо, що можна зробити", – пояснює вона.
Простий приклад: аналіз крові показав підвищений холестерин. Крайній оптиміст скаже собі "якось само розсмокчеться". Крайній песиміст злякається і взагалі не піде до лікаря. Практичний оптиміст запишиться до терапевта та скоригує харчування.
"Проблема песимізму – у двох речах: ви переоцінюєте ймовірність поганого і недооцінюєте власну здатність із цим впоратися", – пояснює Варма.
І найважливіше, що підкреслює психіатр: лише чверть схильності до оптимізму закладена генетично. Решта – це те, що ми формуємо самі.
Джессіка Вайс багато років вивчає теми щастя, самореалізації та задоволення від роботи. Маючи досвід у психології, вона 15 років працювала з такими світовими брендами, як Coca-Cola, Johnson & Johnson та American Express.