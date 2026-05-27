Врачи не давали шансов этому ребенку: интуиция мамы спасла его жизнь (фото)

Третья беременность Эшли Морин никогда не казалась вполне правильной. С самого начала что-то в вынашивании сына Нолана казалось другим.

29-летняя женщина рассказала Newsweek, что ее две беременности были гладкими и предсказуемыми, но эта стала тревожной и необычной. А когда роды начались на две недели раньше, они были намного интенсивнее, чем все, что она переживала раньше.

Сначала все было хорошо

Нолан родился без осложнений, и сначала все казалось нормальным. Но в течение двух дней это изменилось.

"У меня было ощущение, что что-то странное", — сказала Морин.

Ребенок не интересовался едой, уровень сахара в крови был низким, а уровень билирубина — высоким, а также проявилась желтуха.

"Меня проверили на инфекции, чтобы посмотреть, не передала ли я ему что-то, но результаты были отрицательными", — рассказывает Морин.

Відео дня

Несмотря на то, что Нолан выписали, когда ему было 2 дня, мама чувствовала, что что-то все равно "не так".

На следующий день у малыша случился приступ, хотя на тот момент она этого не осознавала, поскольку никогда раньше такого не видела. Его тело было оцепенелым, он кричал, "как сумасшедший", покраснел, а его тело почти согнулось в форме буквы С.

Эшли Морин с сыном Фото: TikTok

Нападение снова произошло

Нолан оставался вялым, скулил, и его пришлось будить для кормления, что побудило Морин записаться на прием к врачу.

"Интуиция моей матери подсказывала мне, что это не просто желтуха", — говорит она.

Врачи согласились провести анализ крови, и во время процедуры у Нолана случился еще один приступ, и он перестал дышать.

"Врачи поняли, что это серьезнее, и тогда они самостоятельно доставили его на вертолете в главную больницу. Это было так страшно", — рассказывает Эшли.

Нолан с папой Фото: TikTok

Что же случилось с ребенком

В больнице Нолана поместили в реанимацию, и он оставался без сознания в течение двух дней.

Сканирование мозга, когда Нолану была 1 неделя, выявило множественные абсцессы и значительные повреждения. Врачи сказали Морин и ее мужу, что если Нолан проснется, его жизнь будет крайне ограниченной.

Супругам посоветовали рассмотреть возможность прекращения лечения, поскольку он вряд ли сможет говорить и ходить.

Морин сказала: "Я никогда не считала, что отпускать его — это правильно. Я родила всего неделю назад, и тогда мне задали этот вопрос".

Сначала врачи считали, что он заразился редким типом бактерий, и сказали, что никогда раньше не видели такого уровня повреждения мозга. Позже было подтверждено, что это бактериальный менингит.

В 8 дней Нолан открыл глаза. С того момента его мама отказывалась сдаваться.

Мальчик медленно начал дышать и есть самостоятельно. Как только инфекцию было взять под контроль, его выписали в июле 2023 года — все еще хрупким. Через несколько недель, во время семейной фотосессии, Эшли заметила, что голова Нолана выглядит больше, а его глаза странно двигаются.

23 августа врачи подтвердили отек его мозга. Он провел еще три недели в больнице, а в возрасте 3 месяцев ему поставили шунт — хирургически установленную трубку или проход, который отводит жидкость или кровь из одной части тела в другую.

Нолан сейчас ходит, говорит и играет Фото: newsweek

Позже Нолану поставили диагноз эпилепсия, но лекарства помогли ему контролировать его приступы.

Приближается его третий день рождения, 24 июня. Нолан ходит, общается, ест, смеется, любит футбол.

"Его жизнь для меня — чудо. Я хотела поделиться его историей, чтобы показать другим родителям, что даже когда врачи дают вам ужасные прогнозы, они не всегда правы", — говорит Морин.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дональд Ньюхаус, малоизвестный наследник медиаимперии, умер в возрасте 96 лет.

Певица Алина Гросу родила первенца. Роды прошли в Украине, ведь артистке было принципиально важно, чтобы ее ребенок родился на родной земле.

Кроме того, молодые родители из Калифорнии, США, не могли поверить в то, что сделал их кот, когда увидел новорожденного младенца в доме.