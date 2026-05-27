Врачи не давали шансов этому ребенку: интуиция мамы спасла его жизнь (фото)
Третья беременность Эшли Морин никогда не казалась вполне правильной. С самого начала что-то в вынашивании сына Нолана казалось другим.
29-летняя женщина рассказала Newsweek, что ее две беременности были гладкими и предсказуемыми, но эта стала тревожной и необычной. А когда роды начались на две недели раньше, они были намного интенсивнее, чем все, что она переживала раньше.
Сначала все было хорошо
Нолан родился без осложнений, и сначала все казалось нормальным. Но в течение двух дней это изменилось.
"У меня было ощущение, что что-то странное", — сказала Морин.
Ребенок не интересовался едой, уровень сахара в крови был низким, а уровень билирубина — высоким, а также проявилась желтуха.
"Меня проверили на инфекции, чтобы посмотреть, не передала ли я ему что-то, но результаты были отрицательными", — рассказывает Морин.
Несмотря на то, что Нолан выписали, когда ему было 2 дня, мама чувствовала, что что-то все равно "не так".
На следующий день у малыша случился приступ, хотя на тот момент она этого не осознавала, поскольку никогда раньше такого не видела. Его тело было оцепенелым, он кричал, "как сумасшедший", покраснел, а его тело почти согнулось в форме буквы С.
Нападение снова произошло
Нолан оставался вялым, скулил, и его пришлось будить для кормления, что побудило Морин записаться на прием к врачу.
"Интуиция моей матери подсказывала мне, что это не просто желтуха", — говорит она.
Врачи согласились провести анализ крови, и во время процедуры у Нолана случился еще один приступ, и он перестал дышать.
"Врачи поняли, что это серьезнее, и тогда они самостоятельно доставили его на вертолете в главную больницу. Это было так страшно", — рассказывает Эшли.
Что же случилось с ребенком
В больнице Нолана поместили в реанимацию, и он оставался без сознания в течение двух дней.
Сканирование мозга, когда Нолану была 1 неделя, выявило множественные абсцессы и значительные повреждения. Врачи сказали Морин и ее мужу, что если Нолан проснется, его жизнь будет крайне ограниченной.
Супругам посоветовали рассмотреть возможность прекращения лечения, поскольку он вряд ли сможет говорить и ходить.
Морин сказала: "Я никогда не считала, что отпускать его — это правильно. Я родила всего неделю назад, и тогда мне задали этот вопрос".
Сначала врачи считали, что он заразился редким типом бактерий, и сказали, что никогда раньше не видели такого уровня повреждения мозга. Позже было подтверждено, что это бактериальный менингит.
В 8 дней Нолан открыл глаза. С того момента его мама отказывалась сдаваться.
Мальчик медленно начал дышать и есть самостоятельно. Как только инфекцию было взять под контроль, его выписали в июле 2023 года — все еще хрупким. Через несколько недель, во время семейной фотосессии, Эшли заметила, что голова Нолана выглядит больше, а его глаза странно двигаются.
23 августа врачи подтвердили отек его мозга. Он провел еще три недели в больнице, а в возрасте 3 месяцев ему поставили шунт — хирургически установленную трубку или проход, который отводит жидкость или кровь из одной части тела в другую.
Позже Нолану поставили диагноз эпилепсия, но лекарства помогли ему контролировать его приступы.
Приближается его третий день рождения, 24 июня. Нолан ходит, общается, ест, смеется, любит футбол.
"Его жизнь для меня — чудо. Я хотела поделиться его историей, чтобы показать другим родителям, что даже когда врачи дают вам ужасные прогнозы, они не всегда правы", — говорит Морин.
