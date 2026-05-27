Лікарі не давали шансів цій дитині: інтуїція мами врятувала його життя (фото)

Третя вагітність Ешлі Морін ніколи не здавалася цілком правильною. З самого початку щось у виношуванні сина Нолана здавалося іншим.

29-річна жінка розповіла Newsweek, що її дві вагітності були гладкими та передбачуваними, але ця стала тривожною та незвичною. А коли пологи почалися на два тижні раніше, вони були набагато інтенсивнішими, ніж усе, що вона переживала раніше.

Спочатку все було добре

Нолан народився без ускладнень, і спочатку все здавалося нормальним. Але протягом двох днів це змінилося.

"У мене було відчуття, що щось дивне", — сказала Морін.

Дитина не цікавився їжею, рівень цукру в крові був низьким, а рівень білірубіну — високим, а також проявилася жовтяниця.

"Мене перевірили на інфекції, щоб подивитися, чи не передала я йому щось, але результати були негативними", — розповідає Морін.

Незважаючи на те, що Нолан виписали, коли йому було 2 дні, мама відчувала, що щось все одно "не так".

Наступного дня у малюка стався напад, хоча на той момент вона цього не усвідомлювала, оскільки ніколи раніше такого не бачила. Його тіло було заціпенілим, він кричав, "як божевільний", почервонів, а його тіло майже зігнулося у формі літери С.

Ешлі Морін із сином Фото: TikTok

Напад знову стався

Нолан залишався млявим, скиглив, і його довелося будити для годування, що спонукало Морін записатися на прийом до лікаря.

"Інтуїція моєї матері підказувала мені, що це не просто жовтяниця", — каже вона.

Лікарі погодилися провести аналіз крові, і під час процедури у Нолана стався ще один напад, і він перестав дихати.

"Лікарі зрозуміли, що це серйозніше, і тоді вони самостійно доставили його на гелікоптері до головної лікарні. Це було так страшно", — розповідає Ешлі.

Нолан з татом Фото: TikTok

Що ж сталося з дитиною

У лікарні Нолана помістили в реанімацію, і він залишався непритомним протягом двох днів.

Сканування мозку, коли Нолану був 1 тиждень, виявило множинні абсцеси та значні пошкодження. Лікарі сказали Морін та її чоловікові, що якщо Нолан прокинеться, його життя буде вкрай обмеженим.

Подружжю порадили розглянути можливість припинення лікування, оскільки він навряд чи зможе говорити та ходити.

Морін сказала: "Я ніколи не вважала, що відпускати його — це правильно. Я народила лише тиждень тому, і тоді мені поставили це питання".

Спочатку лікарі вважали, що він заразився рідкісним типом бактерій, і сказали, що ніколи раніше не бачили такого рівня пошкодження мозку. Пізніше було підтверджено, що це бактеріальний менінгіт.

У 8 днів Нолан розплющив очі. З того моменту його мама відмовлялася здаватися.

Хлопчик повільно почав дихати та їсти самостійно. Як тільки інфекцію було взяти під контроль, його виписали в липні 2023 року — все ще крихким. Через кілька тижнів, під час сімейної фотосесії, Ешлі помітила, що голова Нолана виглядає більшою, а його очі дивно рухаються.

23 серпня лікарі підтвердили набряк його мозку. Він провів ще три тижні в лікарні, а у віці 3 місяців йому поставили шунт — хірургічно встановлену трубку або прохід, який відводить рідину або кров з однієї частини тіла в іншу.

Нолан наразі ходить, говорить та грається Фото: newsweek

Пізніше Нолану поставили діагноз епілепсія, але ліки допомогли йому контролювати його напади.

Наближається його третій день народження, 24 червня. Нолан ходить, спілкується, їсть, сміється, любить футбол.

"Його життя для мене — диво. Я хотіла поділитися його історією, щоб показати іншим батькам, що навіть коли лікарі дають вам жахливі прогнози, вони не завжди мають рацію", — каже Морін.

