Что разрушило Ива Сен-Лорана: правда о нервных срывах, зависимости и любви (фото)

2 июня мир вспоминает гения высокой моды Ива Сен-Лорана, который ушел из жизни в этот день в 2008 году. Его имя стало синонимом революции в гардеробе современной женщины, однако за блеском подиумов скрывались глубокие личные драмы, тайны и история преданной любви.

Ив Анри Дона Матье Сен-Лоран родился в богатом алжирском городе Оран в 1936 году. Воспитанный среди утонченных женщин — матери Люсьен и двух сестер, — мальчик с детства проявлял абсолютное равнодушие к традиционным мужским занятиям и феноменальную страсть к искусству. Он часами создавал сложные бумажные куклы и рисовал для них эскизы платьев. Однако мир за пределами семейной виллы оказался слишком жестоким для чувствительного ребенка. Фокус рассказывает об Ив Сен-Лорена, его жизни и наследии.

Утечки чувствительности и первые трещины

В школе худой, застенчивый и отстраненный Ив стал объектом постоянного издевательства и жестокой травли со стороны одноклассников. Этот травматический опыт сформировал его главную жизненную стратегию — прятаться от реальности в мире собственных иллюзий, эскизов и красоты. Несмотря на ранний переезд в Париж и потрясающий взлет (уже в 21 год, после внезапной смерти Кристиана Диора, Ив возглавил самый влиятельный модный дом Франции), внутренняя хрупкость будущего кутюрье никуда не исчезла. Каждый новый успех лишь усиливал его хронический страх не оправдать высоких ожиданий публики.

Армейская катастрофа и психиатрическая тайна

Мало кто знает, насколько глубокий и разрушительный след в жизни Сен-Лорана оставила военная служба. В 1960 году, на фоне разгара войны за независимость Алжира, молодого модельера призвали во французскую армию. Существует устойчивая версия, что к этому приложил руку тогдашний владелец Christian Dior Марсель Буссак, который стремился избавиться от слишком авангардного, смелого и неуправляемого дизайнера.

Армейская среда с ее грубостью, психологическим давлением и железобетонной дисциплиной стала для тонкой натуры Ива настоящим адом. Менее чем за три недели пребывания в части у него случился тяжелый нервный срыв. Его срочно госпитализировали в военный госпиталь Валь-де-Грас, где врачи-психиатры прибегли к радикальным и жестким методам лечения:

Электросудорожная терапия (электрошок): Процедуры, которые должны были бы "перезагрузить" психику, навсегда расшатали его нервную систему.

Транквилизаторы и нейролептики: Сен-Лорана буквально накачивали огромными дозами агрессивных седативных препаратов того времени.

Когда Пьер Берже наконец добился его увольнения и комиссования, перед ним предстал совсем другой Ив — человек с хронической зависимостью от медикаментов и непреодолимым страхом перед внешним миром. Впоследствии кутюрье всю жизнь будет искать утешения в алкоголе и запрещенных веществах, пытаясь заглушить отголоски той армейской госпитализации.

Пьер Берже: архитектор империи и ангел-хранитель

В 1958 году Ив Сен-Лоран встретил Пьера Берже — прагматичного, жесткого и невероятно дальновидного бизнесмена. Эта встреча изменила траекторию развития мировой культуры. Берже сразу разглядел в Сен-Лоране не просто талантливого портного, а пророка новой эпохи.

Когда Ива уволили из дома Dior во время его пребывания в психиатрической больнице, именно Берже нашел инвесторов, подал в суд за незаконное расторжение контракта, выиграл компенсацию и основал бренд Yves Saint Laurent (YSL). В их союзе царило четкое распределение ролей: Ив создавал революцию (одевал женщин в мужские смокинги Le Smoking, превращал картины Мондриана в платья, первым пригласил темнокожих моделей), а Пьер руководил всем остальным — от финансов до строгих контрактов.

"Ив родился с нервным срывом. Когда он был молодым, это проявлялось меньше, но с годами становилось все хуже и хуже. Он был несчастным, хотя имел все", — вспоминал позже Пьер Берже в своих мемуарах.

Разрушительный любовный треугольник

Самым тяжелым испытанием для их отношений стало начало 1970-х годов, когда в жизни Сен-Лорана появился Жак де Башер — утонченный, порочный французский аристократ, который также был любовником Карла Лагерфельда. Де Башер стал для Ива воплощением темной музы, затянув его в водоворот бесконечных оргий, алкоголя и тяжелых наркотиков. Это едва не стоило Сен-Лорану жизни и привело к глубокому кризису в модном доме.

Берже, понимая, что Ив катится в пропасть, лично встретился с де Башером и под угрозами заставил его навсегда исчезнуть. Несмотря на разрыв интимных отношений, Ив и Пьер остались жить под одной крышей. За несколько недель до смерти Сен-Лорана от рака мозга в 2008 году, они официально оформили гражданский союз (PACS), задекларировав свою преданность перед законом.

Кому досталось многомиллионное наследство?

Поскольку Ив Сен-Лоран не имел детей, а единственным официальным партнером на момент смерти был Пьер Берже, именно он стал единоличным наследником всей бизнес-империи, недвижимости и уникальной художественной коллекции, которую они собирали более 40 лет.

Берже распорядился этим богатством как настоящий хранитель памяти своего друга:

"Аукцион века" (2009 год): Пьер Берже принял решение продать всю их совместную художественную коллекцию (картины Пикассо, Матисса, Мондриана, антиквариат). Трехдневные торги Christie's в парижском Grand Palais принесли астрономические 373,9 миллиона евро, что стало абсолютным рекордом за частную коллекцию.

Фонд наследия: Все деньги до последнего цента Берже перечислил в благотворительный фонд Fondation Pierre Bergé — Yves Saint Laurent. Средства пошли на сохранение архива (5 000 платьев и 50 000 эскизов), финансирование исследований против СПИДа и открытие двух масштабных музеев Ива Сен-Лорана — в Париже и Марракеше.

Именно в Марракеше, в саду Мажорель, согласно завещанию, и был развеян прах великого кутюрье, который навсегда вписал свое имя в историю мировой моды.

