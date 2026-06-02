Що зруйнувало Іва Сен-Лорана: правда про нервові зриви, залежності та кохання (фото)

2 червня світ згадує генія високої моди Іва Сен-Лорана, який пішов із життя цього дня у 2008 році. Його ім'я стало синонімом революції в гардеробі сучасної жінки, проте за блиском подіумів ховалися глибокі особисті драми, таємниці та історія відданого кохання.

Ів Анрі Дона Матьє Сен-Лоран народився у заможному алжирському місті Оран у 1936 році. Вихований серед витончених жінок — матері Люсьєн та двох сестер, — хлопчик змалечку виявляв абсолютну байдужість до традиційних чоловічих занять і феноменальну пристрасть до мистецтва. Він годинами створював складні паперові ляльки та малював для них ескізи суконь. Проте світ за межами родинної вілли виявився занадто жорстоким для чутливої дитини. Фокус розповідає про Ів Сен-Лорена, його життя і спадок.

Ів Сен-Лоран Фото: Vogue

Витоки чутливості та перші тріщини

У школі худий, сором’язливий та відсторонений Ів став об'єктом постійного знущання та жорстокого цькування з боку однокласників. Цей травматичний досвід сформував його головну життєву стратегію — ховатися від реальності у світі власних ілюзій, ескізів та краси. Попри ранній переїзд до Парижа та приголомшливий злет (уже у 21 рік, після раптової смерті Крістіана Діора, Ів очолив найвпливовіший модний дім Франції), внутрішня крихкість майбутнього кутюр'є нікуди не зникла. Кожен новий успіх лише посилював його хронічний страх не виправдати високих очікувань публіки.

Армійська катастрофа та психіатрична таємниця

Мало хто знає, наскільки глибокий і руйнівний слід у житті Сен-Лорана залишила військова служба. У 1960 році, на тлі розгару війни за незалежність Алжиру, молодого модельєра призвали до французької армії. Існує стійка версія, що до цього приклав руку тогочасний власник Christian Dior Марсель Буссак, який прагнув позбутися надто авангардного, сміливого та некерованого дизайнера.

Армійське середовище з його брутальністю, психологічним тиском та залізобетонною дисципліною стало для тонкої натури Іва справжнім пеклом. Менш ніж за три тижні перебування в частині в нього стався важкий нервовий зрив. Його терміново госпіталізували до військового госпіталю Валь-де-Грас, де лікарі-психіатри вдалися до радикальних і жорстких методів лікування:

Електросудомна терапія (електрошок): Процедури, що мали б "перезавантажити" психіку, назавжди розхитали його нервову систему.

Транквілізатори та нейролептики: Сен-Лорана буквально накачували величезними дозами агресивних седативних препаратів того часу.

Коли П'єр Берже нарешті домігся його звільнення та комісування, перед ним постав зовсім інший Ів — людина з хронічною залежністю від медикаментів та непереборним страхом перед зовнішнім світом. Згодом кутюр'є все життя шукатиме розради в алкоголі та заборонених речовинах, намагаючись заглушить відлуння тієї армійської госпіталізації.

П'єр Берже: архітектор імперії та янгол-охоронець

У 1958 році Ів Сен-Лоран зустрів П'єра Берже — прагматичного, жорсткого та неймовірно далекоглядного бізнесмена. Ця зустріч змінила траєкторію розвитку світової культури. Берже одразу розгледів у Сен-Лорані не просто талановитого кравця, а пророка нової епохи.

Ів Сен-Лоран і П'єр Берже Фото: Vogue

Коли Іва звільнили з дому Dior під час його перебування в психіатричній лікарні, саме Берже знайшов інвесторів, подав до суду за незаконне розірвання контракту, виграв компенсацію та заснував бренд Yves Saint Laurent (YSL). У їхньому союзі панував чіткий розподіл ролей: Ів створював революцію (одягав жінок у чоловічі смокінги Le Smoking, перетворював картини Мондріана на сукні, першим запросив темношкірих моделей), а П'єр керував усім іншим — від фінансів до суворих контрактів.

"Ів народився з нервовим зривом. Коли він був молодим, це виявлялося менше, але з роками ставало дедалі гірше. Він був нещасним, хоча мав усе", — згадував пізніше П'єр Берже у своїх мемуарах.

Руйнівний любовний трикутник

Найважчим випробуванням для їхніх стосунків став початок 1970-х років, коли в житті Сен-Лорана з’явився Жак де Башер — витончений, порочний французький аристократ, який також був коханцем Карла Лагерфельда. Де Башер став для Іва втіленням темної музи, затягнувши його у вир нескінченних оргій, алкоголю та важких наркотиків. Це ледь не коштувало Сен-Лорану життя та призвело до глибокої кризи в модному домі.

Берже, розуміючи, що Ів котиться у прірву, особисто зустрівся з де Башером і під погрозами змусив його назавжди зникнути. Попри розрив інтимних стосунків, Ів та П'єр залишилися жити під одним дахом. За кілька тижнів до смерті Сен-Лорана від раку мозку у 2008 році, вони офіційно оформили цивільний союз (PACS), задекларувавши свою відданість перед законом.

Ів Сен-Лоран Фото: Vogue

Кому дістався багатомільйонний спадок?

Оскільки Ів Сен-Лоран не мав дітей, а єдиним офіційним партнером на момент смерті був П'єр Берже, саме він став одноосібним спадкоємцем усієї бізнес-імперії, нерухомості та унікальної художньої колекції, яку вони збирали понад 40 років.

Берже розпорядився цим багатством як справжній хранитель пам'яті свого друга:

"Аукціон століття" (2009 рік): П'єр Берже ухвалив рішення продати всю їхню спільну художню колекцію (картини Пікассо, Матісса, Мондріана, антикваріат). Триденні торги Christie's в паризькому Grand Palais принесли астрономічні 373,9 мільйона євро.

Фонд спадщини: Усі гроші до останнього цента Берже перерахував до благодійного фонду Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent. Кошти пішли на збереження архіву (5 000 суконь та 50 000 ескізів), фінансування досліджень проти СНІДу та відкриття двох масштабних музеїв Іва Сен-Лорана — у Парижі та Марракеші.

Саме в Марракеші, в саду Мажорель, згідно із заповітом, і було розвіяно прах великого кутюр'є, який назавжди вписав своє ім'я в історію світової моди.

