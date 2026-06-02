"Работаю под очень ярким светом на сцене: Ольга Сумская оказалась в больнице (фото)

Известная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что имеет проблемы со зрением. Народная артистка Украины откровенно рассказала, с каким диагнозом обратилась к врачам.

Ольга Сумская призналась, что почти всю жизнь имеет плохое зрение, поэтому регулярно пользуется контактными линзами. Об этом говорится в заметке звезды в Іnstagram.

Актриса рассказала, что в последнее время чувствовала дискомфорт, а также глаза начали быстро уставать.

"Я всю жизнь ношу линзы, работаю под очень ярким светом на сцене и это сказывается. В последнее время я начала замечать дискомфорт: глаза быстро уставали, появлялось ощущение сухости, будто "песок" в глазах. Сначала кажется, что это просто переутомление или много времени в телефоне. Но на самом деле это могут быть проявления синдрома сухого глаза", — рассказала Сумская.

Відео дня

Ольга Сумская рассказала о проблемах со зрением Фото: Скриншот

Актриса рассказала, что синдром сухого глаза является очень распространенной проблемой сегодня. Он возникает из-за постоянного пользования гаджетами, стресса и других факторов. Следовательно, звезда обратилась к специалистам и прошла лечение синдрома сухого глаза. Артистке провели специальную процедуру, которая улучшает состояние глаз при этом диагнозе.

Также Сумская призвала не игнорировать проблемы со зрением.

"Сухость глаз — это не мелочь, которую стоит игнорировать. Важно вовремя обратить внимание на симптомы и подобрать правильный уход и лечение", — говорится в заметке актрисы.

Напомним, ранее Фокус писал, что: