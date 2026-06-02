"Працюю під дуже яскравим світлом на сцені: Ольга Сумська опинилася у лікарні (фото)

Відома українська акторка Ольга Сумська зізналася, що має проблеми із зором. Народна артистка України відверто розповіла, з яким діагнозом звернулася до лікарів.

Ольга Сумська зізналася, що майже все життя має поганий зір, тож регулярно користується контактними лінзами. Про це йдеться у дописі зірки в Іnstagram.

Акторка розповіла, що останнім часом відчувала дискомфорт, а також очі почали швидко втомлюються.

"Я все життя ношу лінзи, працюю під дуже яскравим світлом на сцені та це дається взнаки. Останнім часом я почала помічати дискомфорт: очі швидко втомлювались, з’являлось відчуття сухості, ніби "пісок" в очах. Спершу здається, що це просто перевтома чи багато часу в телефоні. Але насправді це можуть бути прояви синдрому сухого ока", — розповіла Сумська.

Ольга Сумська розповіла про проблеми із зором Фото: Скріншот

Акторка розповіла, що синдром сухого ока є дуже поширеною проблемою сьогодні. Він виникає через потсійне користування гаджетами, стрес та інші фактори. Відтак, зірка звернулася до фахівців та пройшла лікування синдрому сухого ока. Артистці провели спеціальну процедуру, яка покращує стан очей при цьому діагнозі.

Також Сумська закликала не ігнорувати проблеми із зором.

"Сухість очей – це не дрібниця, яку варто ігнорувати. Важливо вчасно звернути увагу на симптоми та підібрати правильний догляд і лікування", – йдеться у дописі акторки.

