Отсрочку имеет: украинка рассказала о "тупой причине", почему их с мужем не пропустили на границе

Украинская семейная пара не смогла пересечь границу и вынуждена была вернуться домой после длительной дороги. Несмотря на наличие всех необходимых документов у мужчины, помешала поездке досадная невнимательность.

Об этом инциденте рассказала блогер Алла Нимащук на своей странице в Instagram (ник alla.nimashchuk). По ее словам, они с мужем потратили кучу времени и сил на дорогу, проснувшись в половине шестого утра. Женщина отметила, что за пять лет совместной жизни это была их первая попытка выехать куда-то вместе, которая закончилась совершенно неожиданным разочарованием.

Причиной, по которой пограничники отказали паре в выезде, оказалось отсутствие автомобильного страхования.

"Нас не пустили на границе. У меня просто нет слов. Это мы зря прокатались 5 часов в пути, встали в 5:30 утра. Никогда не угадаете, какая тупая причина того, что нас не пустили, тупейшая. Мы не сделали страховку на авто", — эмоционально поделилась Алла.

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Она также добавила, что к самой поездке они с мужем готовились тщательно и собрали важные бумаги. В частности, муж имел при себе официальную отсрочку от мобилизации, а также справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов. Однако международный страховой полис для машины супруги оформить забыли.

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