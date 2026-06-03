Відстрочку має: українка розповіла про "тупу причину", чому їх з чоловіком не пропустили на кордоні

Українська сімейна пара не змогла перетнути кордон і змушена була повернутися додому після тривалої дороги. Попри наявність усіх необхідних документів у чоловіка, завадила поїздці прикра неуважність.

Про цей інцидент розповіла блогерка Алла Німащук на своїй сторінці в Instagram (нік alla.nimashchuk). За її словами, вони з чоловіком змарнували купу часу та сил на дорогу, прокинувшись о пів на шосту ранку. Жінка зазначила, що за п'ять років спільного життя це була їхня перша спроба виїхати кудись разом, яка закінчилася абсолютно неочікуваним розчаруванням.

Причиною, через яку прикордонники відмовили парі у виїзді, виявилася відсутність автомобільного страхування.

"Нас не пустили на кордоні. В мене просто немає слів. Це ми даремно прокатались 5 годин в дорозі, встали в 5:30 ранку. Ніколи не вгадаєте, яка тупа причина того, що нас не пустили, тупєйша. Ми не зробили страхівку на авто", — емоційно поділилася Алла.

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Вона також додала, що до самої поїздки вони з чоловіком готувалися ретельно і зібрали важливі папери. Зокрема, чоловік мав при собі офіційну відстрочку від мобілізації, а також довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Проте міжнародний страховий поліс для машини подружжя оформити забуло.

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