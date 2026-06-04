Розовый заговорил о новой любви и свадьбе после скандального развода (фото)
Украинский комик и ветеран войны Виктор Розовый заговорил о своей новой девушке Яне-Екатерине. Он планирует свадьбу со временем, но пока есть более важные вопросы.
Воин пришел на интервью к Сергею Иванову, где рассказал о своей новой избраннице после скандального развода с Ольгой Мерзликиной.
Девушка Виктора Розового
Виктор признался, что у них с любимой есть собака Ириска — французский бульдог. А Яна-Екатерина стала для него большой поддержкой.
"Сейчас ездит со мной, поддерживает меня по реабилитациям. Просто человек постоянно со мной, помогает по реабилитациям, по реабилитационным центрам", — говорит Розовый.
В частности, ветеран раскрыл, планирует ли жениться.
"Со временем думаю да. Надо реабилитироваться. Прекрасно осознаю, что сначала надо реабилитироваться", — считает воин.
Сейчас у Виктора плохо работает левая рука, плохо работает левая нога, а в правой ноге стопа плохо работает.
"Поэтому хочется как-то... Это чисто мужской момент. Не то, что я как-то колеблюсь. Чтобы не быть обузой", — признался воин.
Известно, что избранница комика живет во Львове. Сколько времени они находятся в отношениях, точно неизвестно.
Интервью экс-супруги Розового
Ольга Мерзликина в прошлом году публично рассказала о причинах развода с комиком в разговоре с Машей Ефросининой. Она отметила, что главной причиной стали многочисленные измены со стороны мужа, которые продолжались годами. Более того, она показала фотодоказательства этого.
Ситуация с деньгами: Виктор заявлял, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен "моральной компенсации" из средств сбора. Ольга отрицала это, отметив, что деньги поступили с его личного счета, и это не ее ответственность.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Новая девушка Виктора Яна-Катерина рассказала, какие у них сейчас отношения.
- Ольга Мерзликина ответила на упреки относительно средств, которые собирали на реабилитацию экс-супруга.
Кроме того, комик резко ответил на критику в его сторону после резонансного интервью Ольги Мерзликиной. Более того, ветеран заявил, что никогда не любил свою бывшую жену.