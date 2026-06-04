Розовый заговорил о новой любви и свадьбе после скандального развода (фото)

Украинский комик и ветеран войны Виктор Розовый заговорил о своей новой девушке Яне-Екатерине. Он планирует свадьбу со временем, но пока есть более важные вопросы.

Воин пришел на интервью к Сергею Иванову, где рассказал о своей новой избраннице после скандального развода с Ольгой Мерзликиной.

Девушка Виктора Розового

Виктор признался, что у них с любимой есть собака Ириска — французский бульдог. А Яна-Екатерина стала для него большой поддержкой.

"Сейчас ездит со мной, поддерживает меня по реабилитациям. Просто человек постоянно со мной, помогает по реабилитациям, по реабилитационным центрам", — говорит Розовый.

В частности, ветеран раскрыл, планирует ли жениться.

"Со временем думаю да. Надо реабилитироваться. Прекрасно осознаю, что сначала надо реабилитироваться", — считает воин.

Сейчас у Виктора плохо работает левая рука, плохо работает левая нога, а в правой ноге стопа плохо работает.

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"Поэтому хочется как-то... Это чисто мужской момент. Не то, что я как-то колеблюсь. Чтобы не быть обузой", — признался воин.

Виктор Розовый и его девушка Фото: Instagram

Известно, что избранница комика живет во Львове. Сколько времени они находятся в отношениях, точно неизвестно.

Яна-Катерина Фото: Instagram

Интервью экс-супруги Розового

Ольга Мерзликина в прошлом году публично рассказала о причинах развода с комиком в разговоре с Машей Ефросининой. Она отметила, что главной причиной стали многочисленные измены со стороны мужа, которые продолжались годами. Более того, она показала фотодоказательства этого.

Ситуация с деньгами: Виктор заявлял, что выплатил бывшей жене 500 тысяч гривен "моральной компенсации" из средств сбора. Ольга отрицала это, отметив, что деньги поступили с его личного счета, и это не ее ответственность.

Ольга Мерзликина Фото: YouTube

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, комик резко ответил на критику в его сторону после резонансного интервью Ольги Мерзликиной. Более того, ветеран заявил, что никогда не любил свою бывшую жену.