Розовий заговорив про нове кохання та весілля після скандального розлучення (фото)
Український комік та ветеран війни Віктор Розовий заговорив про свою нову дівчину Яну-Катерину. Він планує весілля з часом, але поки є важливіші питання.
Воїн прийшов на інтервʼю до Сергія Іванова, де розповів про свою нову обраницю після скандального розлучення з Ольгою Мерзлікіною.
Дівчина Віктора Розового
Віктор зізнався, що в них з коханою є собака Іриска — французький бульдог. А Яна-Катерина стала для нього великою підтримкою.
"Зараз їздить зі мною, підтримує мене по реабілітаціях. Просто людина постійно зі мною, допомагає по реабілітаціях, по реабілітаційних центрах", — каже Розовий.
Зокрема, ветеран розкрив, чи планує одружуватися.
"З часом думаю так. Треба реабілітуватися. Прекрасно усвідомлюю, що спочатку треба реабілітуватися", — вважає воїн.
Наразі у Віктора погано працює ліва рука, погано працює ліва нога, а в правій нозі стопа погано працює.
"Тому хочеться якось… Це чисто чоловічий момент. Не те, що я якось вагаюся. Щоб не бути обузою", — зізнався воїн.
Відомо, що обраниця коміка живе у Львові. Скільки часу вони перебувають у стосунках, точно невідомо.
Інтервʼю ексдружини Розового
Ольга Мерзлікіна минулого року публічно розповіла про причини розлучення з коміком у розмові з Машею Єфросиніною. Вона зазначила, що головною причиною стали численні зради з боку чоловіка, які тривали роками. Ба більше, вона показала фотодокази цього.
Ситуація з грошима: Віктор заявляв, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень "моральної компенсації" з коштів збору. Ольга заперечила це, наголосивши, що гроші надійшли з його особистого рахунку, і це не її відповідальність.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Нова дівчина Віктора Яна-Катерина розповіла, які в них зараз стосунки.
- Ольга Мерзлікіна відповіла на закиди щодо коштів, які збирали на реабілітацію ексчоловіка.
Крім того, комік різко відповів на критику в його сторону після резонансного інтервʼю Ольги Мерзлікіної. Ба більше, ветеран заявив, що ніколи не любив свою колишню дружину.