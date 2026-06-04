Розовий заговорив про нове кохання та весілля після скандального розлучення (фото)

Український комік та ветеран війни Віктор Розовий заговорив про свою нову дівчину Яну-Катерину. Він планує весілля з часом, але поки є важливіші питання.

Воїн прийшов на інтервʼю до Сергія Іванова, де розповів про свою нову обраницю після скандального розлучення з Ольгою Мерзлікіною.

Дівчина Віктора Розового

Віктор зізнався, що в них з коханою є собака Іриска — французький бульдог. А Яна-Катерина стала для нього великою підтримкою.

"Зараз їздить зі мною, підтримує мене по реабілітаціях. Просто людина постійно зі мною, допомагає по реабілітаціях, по реабілітаційних центрах", — каже Розовий.

Зокрема, ветеран розкрив, чи планує одружуватися.

"З часом думаю так. Треба реабілітуватися. Прекрасно усвідомлюю, що спочатку треба реабілітуватися", — вважає воїн.

Наразі у Віктора погано працює ліва рука, погано працює ліва нога, а в правій нозі стопа погано працює.

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"Тому хочеться якось… Це чисто чоловічий момент. Не те, що я якось вагаюся. Щоб не бути обузою", — зізнався воїн.

Віктор Розовий та його дівчина Фото: Instagram

Відомо, що обраниця коміка живе у Львові. Скільки часу вони перебувають у стосунках, точно невідомо.

Яна-Катерина Фото: Instagram

Інтервʼю ексдружини Розового

Ольга Мерзлікіна минулого року публічно розповіла про причини розлучення з коміком у розмові з Машею Єфросиніною. Вона зазначила, що головною причиною стали численні зради з боку чоловіка, які тривали роками. Ба більше, вона показала фотодокази цього.

Ситуація з грошима: Віктор заявляв, що виплатив колишній дружині 500 тисяч гривень "моральної компенсації" з коштів збору. Ольга заперечила це, наголосивши, що гроші надійшли з його особистого рахунку, і це не її відповідальність.

Ольга Мерзлікіна Фото: YouTube

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, комік різко відповів на критику в його сторону після резонансного інтервʼю Ольги Мерзлікіної. Ба більше, ветеран заявив, що ніколи не любив свою колишню дружину.