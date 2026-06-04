Фейковые сборы брата, рак и долги семьи: вдова Максима Нелипы впервые дала интервью

Вдова погибшего на войне шоумена Максима Нелипы приехала в Киев из Израиля. Тамара Нелипа, которая сейчас живет с детьми в Израиле, призналась, почему поссорилась с братом бывшего мужа.

Женщина пришла на интервью к Маричке Падалко. Тамара вспомнила, как они с Максимом пережили непростой период и как брат воина собирает средства, которые исчезают в неизвестном направлении.

О долгах семьи

Максим и Тамара развелись еще до начала большой войны. По словам женщины, муж со временем все больше отдалялся, его тянуло на природу, пока она разбиралась с проблемами семьи.

"У нас не было никакого имущества, которое мы хотели бы между собой разделять. Он оставил... долгами все это. Очень много было долгов. Все было в кредите — машина, квартира эта наша большая. Это был кредит. Потом были коллекторы, которые выкупили у банка этот кредит. Потом были залиты клеем мне скважины замковые, и я не могла выйти. У нас маленькая собака... Там четыре дяди коллекторы стоят. А я полиции звоню, а они говорят: не приедем, не хотим", — вспоминает Тамара.

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Нелипа стала тогда "немножко мужиком".

"Макс поехал на природу. Он там себе..." — говорит Тамара.

К тому же, после ужасной аварии в 2018 году, когда погибла Марина Поплавская, Максима все больше отвращало от шоубизнеса.

Работа в Чернобыле

Шоумен начал искать работу и даже думал идти работать на "Новую почту".

"Как отрезало его... Потом моя мама предложила ему ехать инженером в Чернобыль. У нас там был офис когда-то в Славутиче. У мамы были хорошие связи с начальником ЧАЭС. Макс поехал туда. Жил там в общежитии с понедельника по пятницу. Возвращался домой к маме. Там ночевал", — вспоминает Тамара.

Местные даже не верили, что человек из шоубизнеса пришел туда работать.

"Он достиг там больших успехов. Его даже планировали в Париж отправлять. Сделали его рядом с главным инженером", — отметила бывшая жена актера.

Максим и Тамара Нелипы Фото: Facebook

Диагноз рака

В частности, Тома впервые публично поделилась малоизвестной историей из их прошлого. Речь о роковой медицинской ошибке, которая стоила семье финансовых и моральных ресурсов: украинские медики поставили Максиму страшный онкологический диагноз.

"Но когда у него начался этот кризис, у нас еще была база отдыха под Киевом... Я понимала, что до этого был кризис, потому что он заболел. И в Украине, когда мы пошли к врачам разным, нам сказали, что у него рак. И мы с этим диагнозом прожили с ним полтора года", — вспоминает женщина.

Звездная семья решила держать болезнь в тайне. Об этом не знала ни пресса, ни поклонники.

"Никто об этом не знал. Ни пресса, ничего. Только свои самые близкие, у которых приходилось иногда брать деньги на лечение. Иногда лекарства были 50 000 грн. Это только один укольчик, который нужен три раза в неделю. И была химиотерапия", — говорит вдова актера.

Лишь спустя некоторое время семья узнала правду — они лечили несуществующую болезнь, а диагноз оказался ложным.

Максим Нелипа с семьей Фото: Facebook Тамари Неліпи

Конфликт с братом

Подняла Тамара и вопрос ссоры с братом Максима Андреем. Тот, по ее словам, собирал сперва на помощь после ранения Максима, что оказалось ложью.

"А сколько людей поверили, сколько прислали денег? У него (Максима, — Ред.) были проблемы с зубами, его забрали из части, вырвали 4-5 зубов. Это было не ранение. А тогда было много ранений. Много людей, кому нужна была помощь. Это тогда я первый раз поссорилась с братом", — говорит Тамара.

По ее словам, Максим тех денег не получил. А куда они делись, непонятно.

Также после новостей о гибели воина брат снова выставил посты со сбором средств на различные карточки.

"Потом 40 дней. Потом похороны. Это каждый раз у него... Потом день рождения у Макса. А мне это было очень неприятно. Потому что мало того что я осталась с детьми. И мы прожили не два года. И я осталась одна. А в Израиле одна это очень тяжело", — признается Тамара.

Сейчас дети еще не получили выплат после гибели отца.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вдова погибшего на войне шоумена Максима Нелипы сделала заявление в годовщину смерти защитника.

Тамар рассказала о причине своего отсутствия на похоронах экс-супруга.

Также Фокус писал о начале карьеры символа украинского телевидения, съемках в кино, а также личной жизни шоумена, а впоследствии воина Максима Нелипы.