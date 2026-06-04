Фейкові збори брата, рак та борги сімʼї: вдова Максима Неліпи вперше дала інтервʼю

Вдова загиблого на війні шоумена Максима Неліпи приїхала до Києва з Ізраїлю. Тамара Неліпа, яка наразі живе з дітьми в Ізраїлі, зізналася, чому посварилася з братом колишнього чоловіка.

Жінка прийшла на інтервʼю до Марічки Падалко. Тамара пригадала, як вони з Максимом пережили непростий період та як брат воїна збирає кошти, які зникають у невідомому напрямку.

Про борги родини

Максим та Тамара розлучилися ще до початку великої війни. За словами жінки, чоловік з часом усе більше віддалявся, його тягнуло на природу, поки вона розбиралася з проблемами родини.

"В нас не було ніякого майна, яке ми хотіли б між собою розділяти. Він залишив… боргами все це. Дуже багато було боргів. Все було в кредиті — машина, квартира ця наша велика. Це був кредит. Потім були колектори, які викупили в банку цей кредит. Потім були залиті клеєм мені свердловини замкові, і я не могла вийти. У нас маленька собака… Там чотири дядьки колектори стоять. А я поліції дзвоню, а вони кажуть: не приїдемо, не хочемо", — пригадує Тамара.

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Неліпа стала тоді "трішки мужиком".

"Макс поїхав на природу. Він там собі…" — каже Тамара.

До того ж, після жахливої аварії у 2018 році, коли загинула Марина Поплавська, Максима все більше відвертало від шоубізнесу.

Робота в Чорнобилі

Шоумен почав шукати роботу та навіть думав йти працювати на "Нову пошту".

"Як відрізало його… Потім моя мама запропонувала йому їхати інженером у Чорнобиль. У нас там був офіс колись у Славутичі. У мами були добрі звʼязки з начальником ЧАЕС. Макс поїхав туди. Жив там в гуртожитку з понеділка по пʼятницю. Повертався додому до мами. Там ночував", — пригадує Тамара.

Місцеві навіть не вірили, що людина з шоубізнесу прийшла туди працювати.

"Він досяг там великих успіхів. Його навіть планували до Парижа відправляти. Зробили його поруч з головним інженером", — зазначила колишня дружина актора.

Максим та Тамара Неліпи Фото: Facebook

Діагноз раку

Зокрема, Тома вперше публічно поділилася маловідомою історією з їхнього минулого. Мова про фатальну медичну помилку, яка коштувала родині фінансових та моральних ресурсів: українські медики поставили Максиму страшний онкологічний діагноз.

"Але коли в нього почалася ця криза, у нас ще була база відпочинку під Києвом… Я розуміла, що до цього була криза, тому що він захворів. І в Україні, коли ми пішли до лікарів різних, нам сказали, що в нього рак. І ми з цим діагнозом прожили з ним півтора року", — згадує жінка.

Зіркова родина вирішила тримати хворобу в таємниці. Про це не знала ані преса, ані прихильники.

"Ніхто про це не знав. Ні преса, нічого. Тільки свої найближчі, у яких доводилось іноді брати гроші на лікування. Іноді ліки були 50 000 грн. Це тільки один укольчик, який потрібен три рази на тиждень. І була хіміотерапія", — каже вдова актора.

Лише через певний час родина дізналася правду — вони лікували неіснуючу хворобу, а діагноз виявився хибним.

Максим Неліпа з родиною Фото: Facebook Тамари Неліпи

Конфлікт з братом

Порушила Тамара і питання сварки з братом Максима Андрієм. Той, за її словами, збирав спершу на допомогу після поранення Максима, що виявилося брехнею.

"А скільки людей повірили, скільки надіслали грошей? В нього (Максима, — Ред.) були проблеми з зубами, його забрали з частини, вирвали 4-5 зубів. Це було не поранення. А тоді було багато поранень. Багато людей, кому потрібна була допомага. Це тоді я перший раз посварилася з братом", — каже Тамара.

За її словами, Максим тих грошей не отримав. А куди вони ділися, незрозуміло.

Також після новин про загибель воїна брат знову виставив пости зі збиранням коштів на різні картки.

"Потім 40 днів. Потім поховання. Це кожен раз у ного… Потім день народження в Макса. А мені це було дуже неприємно. Тому що мало того що я залишилася з дітьми. І ми прожили не два роки. І я залишилася сама. А в Ізраїлі сама це дуже важко", — зізнається Тамара.

Наразі діти ще не отримали виплат після загибелі батька.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Тамар розповіла про причину своєї відсутності на похороні ексчоловіка.

Також Фокус писав про початок кар'єри символа українського телебачення, зйомки в кіно, а також особисте життя шоумена, а згодом воїна Максима Неліпи.