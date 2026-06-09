Олег Винник залаял прямо посреди улицы (видео)

Певец Олег Винник неожиданно залаял прямо на улице. Артист приехал в Прагу с женой Таюне.

Винник поделился кадрами в своем Instagram из столицы Чехии, где проводит время вместе с избранницей.

Олег Винник залаял на улице

Олег Винник и Таюне прогуливались по историческим улицам города, наслаждаясь атмосферой Праги и общаясь с поклонниками. А в конце видео певец прямо посреди улицы начал лаять, чем удивил людей вокруг. Таким образом артист ответил хейтерам в их манере.

"Наслаждаемся друг другом и этим прекрасным городом. Гуляем по уютным улочкам Праги. Спасибо всем, кто подходит поздороваться, сказать теплые слова или просто улыбнуться. Это очень заряжает и вдохновляет. Целую всех! P.S. А в конце — ответ хейтерам на их языке", — отметил Олег.

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В начале большой войны Олег Винник уехал в Германию на лечение. Он подтвердил, что имел проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден уйти со сцены. По словам певца, заболел он еще до полномасштабной войны в Украине и давно имеет немецкие документы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Олег Винник из Германии призвал украинцев простить врагов, в сети резко отреагировали на такие призывы.

Артист прокомментировал языковой вопрос в Украине, объяснив, почему, по его мнению, не надо запрещать русский язык.

Кроме того, Винник вместе с женой раскрыли правду о своем сыне, который живет в Германии, и который помогает ему развивать творческую карьеру.