Олег Винник загавкав просто посеред вулиці (відео)

Співак Олег Винник несподівано загавкав просто на вулиці. Артист приїхав до Праги з дружиною Таюне.

Винник поділився кадрами у своєму Instagram зі столиці Чехії, де проводить час разом з обраницею.

Олег Винник загавкав на вулиці

Олег Винник та Таюне прогулювалися історичними вулицями міста, насолоджуючись атмосферою Праги та спілкуючись з прихильниками. А наприкінці відео співак просто посеред вулиці почав гавкати, чим здивував людей навколо. Таким чином артист відповів хейтерам у їхній манері.

"Насолоджуємося одне одним і цим прекрасним містом. Гуляємо затишними вуличками Праги. Дякуємо всім, хто підходить привітатися, сказати теплі слова чи просто посміхнутися. Це дуже заряджає та надихає. Цілую всіх! P.S. А наприкінці — відповідь хейтерам їхньою мовою", — зазначив Олег.

Відео дня

На початку великої війни Олег Винник виїхав до Німеччини на лікування. Він підтвердив, що мав проблеми зі здоров'ям, через які був змушений піти зі сцени. За словами співака, захворів він ще до повномасштабної війни в Україні і давно має німецькі документи.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Олег Винник з Німеччини закликав українців пробачити ворогам, у мережі різко відреагували на такі заклики.

Артист прокоментував мовне питання в Україні, пояснивши, чому, на його думку, не треба забороняти російську мову.

Крім того, Винник разом з дружиною розкрили правду про свого сина, який живе в Німеччині, і який допомагає йому розвивати творчу кар'єру.