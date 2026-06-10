"Называю Гитлером": украинка показала кота гигантских размеров (фото, видео)

Блогерша и предпринимательница Ника Земляникина похвасталась в сети своим огромным котом породы мейн-кун. Хвостик просто заворожил интернет своенравным характером и невероятными габаритами.

Девушка выложила короткий ролик на своей странице в Instagram (@nika_zemlyanikina), где рассказала о домашнем любимце гигантских размеров породы мейн-кун. По ее словам, котик обожает поесть, очень рано встает, кусает ее за уши, чтобы получить свой завтрак. Вместе с тем, он имеет очень добрый и ласковый характер. За считанные дни кадры хвостика разлетелись по сети, — на него сразу обратил внимание Фокус.

"Его зовут Зевс, но я называю его Гитлер", — представляет кота породы мейн-кун блогерша.

В комментариях зрители начали наперебой шутить. Многие интересовались, сколько весит домашний любимец, но автор так и не раскрыла тайны.

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"Он встает в четыре утра и кусает меня за уши, чтобы я ему консервы дала. Надо было Путиным назвать, — шутит она. — Такой тяжелый. Чего ты грызешься? Красивый, да?" — спрашивает она у подписчиков.

Ника Земляникина похвасталась в сети своим огромным котом Фото: Instagram

"Он должен за коммуналку платить", — посмеялся один зритель. "Бегемот... Вас не возникало мысли, что он ночью с керосиновой лампой пробежаться может", "Это точно кот?", "Это какая-то рысь, а не кот, но красивый бляха", "У него усы, как у Сальвадора Дали. Красавчик", — пишут другие.

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