"Називаю Гітлером": українка показала кота гігантських розмірів (фото, відео)

Блогерка та підприємниця Ніка Землянікіна похизувалась у мережі своїм величезним котом породи мейн-кун. Хвостик просто заворожив інтернет норовливим характером та неймовірними габаритами.

Дівчина виклала короткий ролик на своїй сторінці в Instagram (@nika_zemlyanikina), де розповіла про домашнього улюбленця гігантських розмірів породи мейн-кун. За її словами, котик обожнює поїсти, дуже рано встає, кусає її за вуха, щоб отримати свій сніданок. Разом з тим, він має дуже добрий та лагідний характер. За лічені дні кадри хвостика розлетілися мережею, – на нього відразу звернув увагу Фокус.

"Його звати Зевс, але я називаю його Гітлер", – представляє кота породи мейн-кун блогерка.

У коментарях глядачі почали навперебій жартувати. Багато хто цікавився, скільки важить домашній улюбленець, але авторка так і не розкрила таємниці.

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"Він встає в четвертій ранку й кусає мене за вуха, щоб я йому консерви дала. Треба було Путіним назвати, – жартує вона. – Такий важкий. Чого ти гризешся? Гарний, да?" – питає вона у підписників.

Ніка Землянікіна похизувалась у мережі своїм величезним котом Фото: Instagram

"Він має за комуналку платити", – посміявся один глядач. "Бегемот… Вас не виникало думки, що він вночі з керосиновою лампою пробігтися може", "Це точно кіт?", "Це якийсь рись, а не кіт, але гарний бляха", "В нього вуса, як в Сальвадора Далі. Красунчик", – пишуть інші.

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