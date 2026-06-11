Пришлось стоять и ждать: украинку разозлила пара, которая публично занялась любовью (фото)

Украинка поделилась неприятной историей, случившейся с ней утром. Она вместе с детьми стала свидетелем любовных утех незнакомой пары на стоянке. Женщина говорит, что не знала, как правильно поступить.

Украинка пожаловалась на любовников, которые решили удовлетвориться телесной близостью в салоне автомобиля. Машина стояла, по ее словам, в людном месте на стоянке. Больше об этом случае, — узнавайте в публикации Фокуса.

"Бестактно заниматься этим в 7:30 утра, когда на дворе уже день, полностью обнаженными, в машине, на паркинге, где куча людей утром идут к своим машинам", — рассказывает автор, зарегистрированная в TikTok под ником @michelle_fox.

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Кроме того, парочка заблокировала выезд ее автомобилю. Поэтому у нее был выбор: либо стоять и ждать, пока все закончится, либо постучать, извиниться и попросить отъехать.

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"Дети стояли в шоке от увиденного", — резюмирует автор ролика, которая позиционирует себя как "женщина за границей" и "горничная в отеле", говорящая правду без прикрас.

Женщина застала пару "на горячем" Фото: TikTok

Затем она опубликовала продолжение истории.

"Только что вернулась с работы на паркинг. Там стоит та самая машина. С этой парой у нас произошел диалог. Они рассказали, что вчера очень сильно напились и решили переночевать в машине, чтобы никуда не ехать. Утром у них появилось желание, они решили заняться любовью. Женщина говорит: "Я сразу ему сказала, что это очень плохая идея, здесь это делать". Они извинились за то, что моим детям и мне пришлось это увидеть. Сказали, что им очень неудобно за ту ситуацию", — вспоминает украинка.

В комментариях люди начали шутить, не восприняв эту ситуацию серьезно.

Комментарии зрителей под видео Фото: TikTok Комментарии зрителей под видео Фото: TikTok

"Это же вам насколько завидно?", "Да сколько там, две минуты подождать", "Не завидуйте, хорошее начало дня у людей", "А вам что до них, пусть занимаются, ведь это же не ваша машина", "Я в шоках от комментариев", — пишут зрители.

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