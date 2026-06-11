Мусила стояти і чекати: українку розлютила пара, яка привселюдно зайнялась коханням (фото)

Українка поділилась неприємною історією, що трапилася з нею вранці. Вона разом з дітьми стала свідком любовних втіх незнайомої пари на стоянці. Жінка каже, що не знала, як правильно вчинити.

Українка поскаржилась на коханців, які вирішили вдовольнитися тілесною близькістю в салоні автомобіля. Машина стояла, за її словами, в людному місці на стоянці. Більше про цей випадок, – дізнавайтесь у публікації Фокусу.

"Безтактно займатися цим о 7:30 ранку, коли на дворі вже день, повністю оголеними, в машині, на паркінгу, де купа людей зранку йдуть до своїх машин", – розповідає авторка, зареєстрована у TikTok під ніком @michelle_fox.

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Окрім того, парочка заблокувала виїзд її автомобілю. Тож у неї був вибір: або стояти і чекати, поки все закінчиться, або постукати, вибачитися й попросити від’їхати.

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"Діти стояли шоковані від побаченого", – резюмує авторка ролика, яка позиціонує себе як "жінка за кордоном" та "покоївка в готелі", що каже правду без прикрас.

Жінка застала пару "на гарячому" Фото: TikTok

Потім вона опублікувала продовження історії.

"Тільки що повернулася з роботи на паркінг. Там стоїть та сама машина. З цією парою в нас стався діалог. Вони розповіли, що вчора дуже сильно напилися і вирішили переночувати в машині, щоб нікуди не їхати. Зранку в них з’явилось бажання, вони вирішили зайнятися коханням. Жінка каже: "Я одразу йому сказала, що це дуже погана ідея, тут це робити". Вони вибачилися за те, що моїм дітям і мені довелося це побачити. Сказали, що їм дуже незручно за ту ситуацію", – пригадує українка.

У коментарях люди почали жартувати, не сприйнявши цю ситуацію серйозно.

Коментарі глядачів під відео Фото: TikTok Коментарі глядачів під відео Фото: TikTok

"Це ж вам наскільки заздрісно?", "Та скільки там, дві хвилини почекати", "Не заздріть, гарний початок дня у людей", "А вам що до них, нехай займаються, адже це ж не ваша машина", "Я в шоках від коментарів", – пишуть глядачі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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