Мусила стояти і чекати: українку розлютила пара, яка привселюдно зайнялась коханням (фото)
Українка поділилась неприємною історією, що трапилася з нею вранці. Вона разом з дітьми стала свідком любовних втіх незнайомої пари на стоянці. Жінка каже, що не знала, як правильно вчинити.
Українка поскаржилась на коханців, які вирішили вдовольнитися тілесною близькістю в салоні автомобіля. Машина стояла, за її словами, в людному місці на стоянці. Більше про цей випадок, – дізнавайтесь у публікації Фокусу.
"Безтактно займатися цим о 7:30 ранку, коли на дворі вже день, повністю оголеними, в машині, на паркінгу, де купа людей зранку йдуть до своїх машин", – розповідає авторка, зареєстрована у TikTok під ніком @michelle_fox.Важливо
Окрім того, парочка заблокувала виїзд її автомобілю. Тож у неї був вибір: або стояти і чекати, поки все закінчиться, або постукати, вибачитися й попросити від’їхати.
"Діти стояли шоковані від побаченого", – резюмує авторка ролика, яка позиціонує себе як "жінка за кордоном" та "покоївка в готелі", що каже правду без прикрас.
Потім вона опублікувала продовження історії.
"Тільки що повернулася з роботи на паркінг. Там стоїть та сама машина. З цією парою в нас стався діалог. Вони розповіли, що вчора дуже сильно напилися і вирішили переночувати в машині, щоб нікуди не їхати. Зранку в них з’явилось бажання, вони вирішили зайнятися коханням. Жінка каже: "Я одразу йому сказала, що це дуже погана ідея, тут це робити". Вони вибачилися за те, що моїм дітям і мені довелося це побачити. Сказали, що їм дуже незручно за ту ситуацію", – пригадує українка.
У коментарях люди почали жартувати, не сприйнявши цю ситуацію серйозно.
"Це ж вам наскільки заздрісно?", "Та скільки там, дві хвилини почекати", "Не заздріть, гарний початок дня у людей", "А вам що до них, нехай займаються, адже це ж не ваша машина", "Я в шоках від коментарів", – пишуть глядачі.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Кетрін живе декілька років у Чилі. Вона переїхала туди до чоловіка та розповідає про враження від країни Латинської Америки.
- Галина вирішила повернутися додому з Німеччини, бо за кордоном їй "болить серце" і вона сумує за домом.
Українка повернулася додому після чотирьох років еміграції. Вона очікувала, що її тут дуже холодно приймуть, а все виявилося навпаки.