Бекхэм получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде (видео)

Сэр Дэвид Бекхэм в пятницу вечером, 12 июня, открыл свою звезду на Аллее славы в Голливуде. Однако первенец английского футболиста Бруклин проигнорировал это знаменательное событие.

Дэвид Бекхэм получил свою звезду на Голливудском бульваре — это уже 2849-й символ успеха и славы на проспекте. Об этом сообщает издание Daily Star.

Поддержать своего отца пришли его дети Ромео, Круз и Харпер, однако старшего сына Бруклина на мероприятии не было, хотя его дом находится всего в нескольких километрах от места проведения церемонии. Также на мероприятии присутствовали жена футболиста, участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, и его близкие друзья, актеры Том Круз и Ева Лонгория.

Перед торжественным открытием в беседе с Variety Дэвид признался, что не мог поверить, что когда-то его удостоят звезды на Аллее славы. Он рассказал, что никогда не стремился стать знаменитым, а мечтал лишь быть успешным британским футболистом. К тому же, он никогда не получал никаких предложений из Голливуда и лишь ради развлечения сыграл пару ролей в фильмах своего друга Гая Ричи.

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51-летний бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гелакси" был отмечен в категории спортивных развлечений, что совпало с началом Чемпионата мира. Также он получил звезду за сериал Netflix, рассказывающий об удивительной спортивной карьере футбольного функционера.

"Роль Бекхэма в повышении популярности футбола в Америке и его долгосрочное влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делают эту награду особенно значимой", — сказала продюсер "Аллеи славы" Ана Мартинес.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Бруклин Бекхэм вместе с женой Николой Пельтц систематически игнорируют важные семейные события.

Дэвид Бекхэм стал первым британским спортсменом-миллиардером.

Кроме того, бывшая возлюбленная Дэвида Бекхэма встала на сторону Бруклина Бекхэма на фоне его ссоры с родителями.