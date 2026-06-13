Бекхем отримав власну зірку на Алеї слави в Голлівуді (відео)

Сер Девід Бекхем у п'ятницю ввечері, 12 червня, відкрив свою зірку на Алеї слави в Голлівуді. Утім, визначну подію проігнорував первісток англійського футболіста Бруклін.

Девід Бекхем представив свою зірку на Голлівудському бульварі, вже 2849-тий символ успіху та слави на проспекті. Про це пише видання Daily Star.

Підтримати свого батька прийшли його діти Ромео, Круз та Харпер, проте первістка Брукліна на події не було, хоча будинок останнього знаходиться усього в декількох кілометрах від місця проведення церемонії. Також на заході були присутні дружина футболіста, учасниця гурту Spice Girls Вікторія Бекхем, а також його близькі друзі, актори Том Круз та Єва Лонгорія.

Перед урочистим відкриттям у розмові з Variety Девід зізнався, що не може повірити, що колись його удостоять зірки на Алеї слави. Він розповів, що ніколи не прагнув стати відомим, а мріяв лише бути успішним британським футболістом. До того ж, він ніколи не отримував жодних пропозицій з Голлівуду й лише заради розваги зіграв пару ролей у фільмах свого товариша Гая Річі.

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51-річного колишнього гравця "Манчестер Юнайтед" та "Лос-Анджелес Гелексі" було відзначено в категорії спортивних розваг, що збіглося з початком Чемпіонаті світу. Також він отримав зірку за серіал Netflix, який розповідає про дивовижну спортивну кар'єру футбольного функціонера.

"Роль Бекхема у підвищенні популярності футболу в Америці та його тривалий вплив на спорт, розваги та світову культуру роблять цю нагороду особливо значущою", — сказала продюсерка Алеї слави Ана Мартінес.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Бруклін Бекхем разом із дружиною Ніколою Пельтц систематично ігнорують визначні сімейні події.

Девід Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером.

Крім того, колишня коханка Девіда Бекхема стала на бік Брукліна Бекхема на фоні його сварки з батьками.