Женщина чудом выжила в ДТП, но через мгновение все равно погибла: как это произошло (фото)

Она пережила столкновение автомобиля с бетонной стеной на трассе в США, но это оказалось лишь началом трагедии. Пытаясь остановить свою собаку, выбежавшую на шоссе, она попала под колеса другой машины и все равно погибла.

33-летняя Морабия Сиддхи Суреш из Калифорнии, США, ехала в качестве пассажира по трассе Interstate 75 в штате Кентукки. Автомобиль занесло: он врезался в бетонный отбойник. В результате аварии ни она, ни водитель серьезно не пострадали, но радоваться не пришлось, пишет издание Bild.

После ДТП из машины выбежала собака – голдендудл Пенни. Животное бросилось прямо на трассу. Женщина не остановилась и побежала за ней. Догнать Пенни ей так и не удалось. На дороге Морабию сбил Chevrolet Malibu. Медики доставили женщину в больницу, где она вскоре скончалась от тяжелых травм. Погибла и собака.

Морабия Сиддхи Суреш со своим питомцем Фото: Facebook

Полиция штата сообщила, что женщина не находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Будет ли водитель Chevrolet привлечен к суду – пока неизвестно.

Відео дня

Морабия Суреш была физиотерапевтом по профессии и руководила реабилитационным отделением в доме престарелых. Друзья и родные вспоминают ее как убежденную защитницу животных, которая регулярно жертвовала средства на приюты. Свою Пенни она однажды назвала "самым счастливым случаем" в своей жизни.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

TikTok-блогерша под ником Vikunciy погибла в результате смертельного ДТП, произошедшего на трассе Киев-Одесса. Вместе с ней в автомобиле находилась её помощница – обе женщины погибли на месте происшествия.

У девушки были сотни тысяч подписчиков в сети, где она хвасталась своей жизнью – элитным отдыхом, роскошными заведениями, апартаментами, украшениями и автомобилями.

12 июня на трассе в Киевской области произошло ДТП с участием изумрудного Aston Martin стоимостью 350 тысяч долларов. Автомобиль принадлежит известному блогеру и фитнес-тренеру Сергею Данильцу, который в тот момент находился в машине вместе с сыном.