Жінка дивом вижила в ДТП, а за мить все одно загинула: як це сталося (фото)

Вона пережила зіткнення автомобіля з бетонною стіною на трасі в США, але це виявилося лише початком трагедії. Намагаючись зупинити свого собаку, що вибіг на шосе, вона потрапила під колеса іншої машини й все одно загинула.

33-річна Морабія Сіддхі Суреш із Каліфорнії, США, їхала пасажиркою на трасі Interstate 75 у штаті Кентуккі. Автомобіль занесло: він врізався в бетонний відбійник. Внаслідок аварії ні вона, ні водій серйозно не постраждали, та радіти не довелося, пише видання Bild.

Після ДТП з машини вибігла собака – голдендудль Пенні. Тварина кинулась просто на трасу. Жінка не зупинилась і побігла за нею. Наздогнати Пенні їй так і не вдалося. На дорозі Морабію збив Chevrolet Malibu. Медики доставили жінку до лікарні, де вона невдовзі померла від важких травм. Загинула і собака.

Морабія Сіддхі Суреш з домашнім улюбленцем Фото: Facebook

Поліція штату проінформувала, що жінка не була в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Чи постане водій Chevrolet перед судом, – наразі невідомо.

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Морабія Суреш була фізіотерапевтом за фахом і керувала реабілітаційним відділенням у закладі для людей похилого віку. Друзі та рідні згадують її як переконану захисницю тварин, яка регулярно жертвувала кошти на притулки. Свою Пенні вона одного разу назвала "найщасливішою випадковістю" у своєму житті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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