Бывшая жена Майкла Джексона напугала своим видом посреди улицы (фото)

Дебби Роу, бывшую жену Майкла Джексона, редко можно увидеть вне дома, но недавно папарацци запечатлели её во время повседневных дел в калифорнийском Палмдейле. В 67 лет она выглядит совсем иначе, чем тогда, когда ее имя не сходило с обложек журналов.

67-летняя Дебби Роу, мать двоих детей Майкла Джексона, провела обычный день — зашла в банк и решила несколько бытовых вопросов. Она была одета просто: футболка с шутливой надписью, широкие карго-джинсы, бежевые мокасины.

67-летняя Дебби Роу, мать двоих детей Майкла Джексона Фото: Daily Mail

Ее светлые волосы до плеч теперь с сединой. Лицо почти без макияжа. Некоторых напугали изменения в ее внешности: женщина заметно похудела по сравнению с тем, какой ее видели несколько лет назад.

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Брак с Майклом Джексоном

С Майклом Джексоном она познакомилась в 1980-х годах, когда работала медсестрой у его дерматолога. Пара поженилась в ноябре 1996 года в Австралии — вскоре после его развода с Лизой Мари Пресли.

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В браке родилось двое детей: сын Принс и дочь Пэрис. В 2000 году пара рассталась, а год спустя Роу официально отказалась от родительских прав, объяснив в суде, что дети принадлежат Джексону.

Дочь Майкла Джексона с мамой Фото: Instagram

Отношения с дочерью Дебби возобновила примерно с 2013 года. Пэрис описывает их как нечто среднее между дружбой и материнством: они слушают одну и ту же музыку, а Пэрис присылает матери новые треки с банджо. Общается ли Роу с сыном Принсом – неизвестно, публичных контактов не было.

Смерть Майкла Джексона

Тема, которая до сих пор не дает Роу покоя, — смерть Джексона. В 2009 году он умер от остановки сердца, вызванной приемом лекарств. Его личного врача, Конрада Мюррея, осудили за непредумышленное убийство. Но Роу считает, что вина лежит и на ней.

Дебби Роу редко можно увидеть вне дома Фото: Daily Mail

В документальном фильме она даже расплакалась: "Я должна была что-то сделать — и не сделала". По её словам, дерматолог Арнольд Кляйн регулярно назначал Джексону сильные обезболивающие, а она не возражала, и теперь об этом сожалеет.

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