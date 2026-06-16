Колишня дружина Майкла Джексона налякала своїм виглядом посеред вулиці (фото)

Деббі Роу, ексдружину Майкла Джексона, рідко вдається побачити поза домом, але нещодавно папараці зняли її під час буденних справ у каліфорнійському Палмдейлі. У 67 років вона виглядає зовсім інакше, ніж тоді, коли її ім'я не сходило з обкладинок журналів.

67-річна Деббі Роу, матір двох дітей Майкла Джексона, провела звичайний день – заїхала до банку й вирішила кілька побутових питань. Вона була одягнена просто: футболка з жартівливим написом, широкі карго-джинси, бежеві мокасини.

67-річна Деббі Роу, матір двох дітей Майкла Джексона Фото: Daily Mail

Її світле волосся до плечей тепер із сивиною. Обличчя майже без макіяжу. Декого налякали зміни в її зовнішності: жінка помітно схудла порівняно з тим, якою її бачили кілька років тому.

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Шлюб з Майклом Джексоном

Із Майклом Джексоном вона познайомилась у 1980-х, коли працювала медсестрою у його дерматолога. Пара одружилась у листопаді 1996 року в Австралії – невдовзі після його розлучення з Лізою Марі Преслі.

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У шлюбі народилось двоє дітей: син Прінс і донька Періс. У 2000-му пара розійшлась, а рік по тому Роу офіційно відмовилась від батьківських прав – пояснивши в суді, що діти належать Джексону.

Донька Майкла Джексона з мамою Фото: Instagram

Стосунки з донькою Деббі відновила орієнтовно з 2013 року. Періс описує їх як щось середнє між дружбою і материнством: вони слухають одну музику, а Періс надсилає матері нові треки з банджо. Чи спілкується Роу з сином Прінсом – невідомо, публічних контактів не було.

Смерть Майкла Джексона

Тема, яка досі не дає Роу спокою, – смерть Джексона. У 2009 році він помер від зупинки серця, спричиненої вживанням медикаментів. Його особистого лікаря, Конрада Мюррея, засудили за ненавмисне вбивство. Але Роу вважає, що провина лежить і на ній.

Деббі Роу рідко вдається побачити поза домом Фото: Daily Mail

У документальному фільмі вона навіть розплакалась: "Я мала щось зробити – і не зробила". За її словами, дерматолог Арнольд Кляйн регулярно призначав Джексону сильні знеболювальні, а вона не заперечувала, а тепер шкодує.

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