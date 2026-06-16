Самый вкусный липовый компот – "экстаз в стакане": как приготовить (видео)

Украинская блогерша Татьяна Рябокин рассказала, как приготовить освежающий летний напиток – вкусный, полезный и простой в приготовлении. Для этого понадобятся липовый цвет, лимон, апельсины, мята и сахар.

Татьяна опубликовала в своих социальных сетях более 1000 рецептов. Недавно она рассказала, как приготовить самый вкусный липовый компот. На это не уйдет много времени. В чём секрет приготовления, — читайте в материале Фокуса.

Липовый компот очень полезен и освежает Фото: Pixabay

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Для трехлитровой банки вам понадобится:

липовый цвет;

два лимона (кружочками);

четыре апельсина (кружочками);

мята;

сахар (200 г).

"Пока липа цветет, самое время заготовить ароматный компот на зиму. Поспешите сохранить рецепт. Берем трехлитровые банки, кладем туда хорошо промытую липу, добавляем пару кусочков лимона, четыре кусочка апельсина и мяту. Добавляем 200 граммов сахара и заливаем кипяченой водой. Закрываем металлическими крышками и укрываем покрывалом на 24 часа", – рассказывает хозяйка.

Відео дня

Как приготовить липовый компот

В комментариях также поделились лайфхаком для ленивых.

"Не понимаю. Засуши мяту, липу, купи зимой лимон. И пей чай. Нет, надо же потрудиться", — написала одна из участниц обсуждения под видео. "Это просто экстаз в стакане", — отметила следующая.

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