Найсмачніший компот з липи – "екстаз у склянці": як приготувати (відео)

Українська блогерка Тетяна Рябокінь розповіла, як приготувати освіжаючий напій на літо – смачний, корисний та легкий в приготуванні. Для цього знадобиться цвіт липи, лимон, апельсини, м’ята та цукор.

Тетяна опублікувала в своїх соцмережах понад 1000 рецептів. Нещодавно жінка розповіла, як приготувати найсмачніший компот з липи. Для цього не знадобиться багато часу. У чому секрет приготування, – читайте у матеріалі Фокусу.

Липовий компот дуже корисний та освіжаючий Фото: Pixabay

Важливо

1 жовтня — день кави: в чому різниця між арабікою, робустою та купажем

На трилітрову банку вам знадобиться:

липовий цвіт;

два лимони (кружальцями);

чотири апельсини (кружальцями);

м’ята;

цукор (200 г).

"Поки липа цвіте, самий час закривати ароматний компот на зиму. Швиденько зберігайте рецепт. Беремо трилітрові банки, сюди вкладаємо добре промиту липу, додаємо пару шматочків лимону, чотири шматочки апельсину та м’яту. Додаємо 200 грамів цукру й заливаємо кип’яченою водою. Закриваємо металевими кришками й окутуємо покривалом на 24 години", – розповідає господиня.

Відео дня

Як приготувати компот з липи

У коментарях також видали лайфхак для лінивих.

"Не розумію. Насуши м'яти, липи, купи зимою лимон. І пий чай. Ні, треба ж напрягти себе", – написала одна з учасниць обговорення під відео. "Це просто екстаз в склянці", – зазначила наступна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

День чаю: додайте це у напій – він стане у рази кориснішим і смачнішим.

З апельсином, халвою і навіть сіллю: незвичні рецепти кави в домашніх умовах.

Крім того, 62-річна жінка, яка має моложаву зовнішність, розповіла, чому не п'є каву.