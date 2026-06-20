"Теперь понятно, почему их не любят": что случилось с домом в селе, где жили переселенцы (фото)

Украинка, имеющая статус ВПЛ, провела экскурсию по дому, в котором прожила последние несколько лет. За это время жилье буквально преобразилось до неузнаваемости. Она показала снимки "до" и "после".

Переселенка Евгения показала, в каком состоянии она оставляет жилье законным владельцам. Переехав туда, она убрала весь хлам, оставшийся от предыдущих жильцов (также переселенцев), и сделала косметический ремонт. Как изменилась квартира за это время, – узнайте в публикации Фокуса.

Женщина опубликовала в TikTok два видео, на которых можно увидеть поразительную разницу: как выглядела квартира "до" и "после" её заселения. В 2023 году, когда хозяйка переступила порог этой квартиры, там негде было ступить — повсюду мусор, хлам и брошенные вещи.

Что было до этого

"Такое ощущение, что здесь жили бомжи. Мы уже многое выгребли. Потом я вам покажу, как здесь стало "после"… Сейчас мы продолжаем выгребать. Они за**ли людям весь дом… Вот мы как раз гниды после них выгребаем", – рассказывает женщина за кадром, добавив, что теперь ей "ясно, почему люди не любят переселенцев".

Відео дня

После этого хозяйка показала, как изменилось жилье за почти три года. Сначала трудно поверить, что это тот самый дом.

После ремонта

"Завершился ещё один наш переезд. Это тот самый дом, в который мы заезжали несколько лет назад. Вот так мы его оставляем. Всё убрано. Всё чистенько. Помню то видео — тут был просто кошмар. Переклеила обои. Сделала ремонт – такой, косметический, небольшой. Пол покрашен. Всё белое, чистенькое", – отметила Евгения, проводя экскурсию по квартире.

В комментариях переселенка пояснила, что сейчас они переезжают в квартиру с лучшими условиями.

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