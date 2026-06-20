"Тепер ясно, чому їх не люблять": що сталося з хатою в селі, де жили переселенці (фото)

Українка, яка має статус ВПО, провела екскурсію будинком, де прожила останні кілька років. За цей час помешкання буквально змінилося до непізнаваності. Вона показала кадри "до" та "після".

Переселенка Євгенія показала, в якому стані лишає житло законним власникам. Перебравшись туди, вона прибрала весь непотріб, який залишився від попередніх мешканців (також переселенців), і зробила косметичний ремонт. Як змінилось помешкання за цей час, – дізнавайтесь у публікації Фокусу.

Жінка опублікувала в TikTok два відео, на яких можна побачити разючу різницю: що було в будинку "до" та "після" її заселення. У 2023 році, коли господиня переступила поріг цього помешкання, там ніде було ступити – всюди сміття, непотріб та покинуті речі.

Що було до цього

"Таке відчуття, що бомжатник. Це вже ми багато чого вигребли. Потім вам покажу, що "після"… Зараз ми вигрібаємо. Вони за**ли людям весь будинок… Оце ми якраз гнидники після них вигрібаємо", – розповідає жінка за кадром, додавши, що тепер їй "ясно, чому люди не люблять переселенців".

Відео дня

Після цього хазяйка показала, як змінилося житло за майже три роки. Спершу важко повірити, що це той самий дім.

Після ремонту

"Підійшов до кінця ще один наш переїзд. Це ось та хата, куди ми заїжджали декілька років тому. Отак ми її залишаємо. Все прибране. Все чистенько. Пам’ятаю те відео, який тут був капець. Переклеїла шпалери. Зробила ремонт – такий, косметичний, невеличкий. Підлога пофарбована. Все біленьке, чистеньке", – зазначила Євгенія, проводячи екскурсію помешканням.

У коментарях переселенка пояснила, що наразі вони переїжджають в квартиру з кращими умовами.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Родина переселенців із Куп’янська на Харківщині винаймає старенький будинок у селі на Київщині за 10 тисяч гривень на місяць. Оселя дісталася їм у занедбаному стані, тож нові мешканці взялися власноруч наводити лад. У соцмережах вони показують, як крок за кроком змінюють дім і перетворюють його на затишне житло.

Раніше ми розповідали історію українки, яка придбала сільську хату всього за 5 тисяч доларів. Попри те, що в будинку були світло та вода, багато хто насміхався з її покупки. Втім, жінка не звертає уваги на критику й ділиться в TikTok усіма етапами ремонту та оновлення свого нового дому.

Тим часом Алекс Рішко взявся за відновлення будинку серед Карпат. Чоловік показує, як розчищає територію від накопиченого роками сміття, планує ремонт і мріє вже найближчим часом переїхати до оновленої оселі.