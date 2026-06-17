Будущей королеве Норвегии пересадили новые легкие

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по пересадке легких и в настоящее время восстанавливается после процедуры. Об этом в среду в официальном заявлении сообщил королевский двор Норвегии.

52-летняя супруга наследника норвежского престола, кронпринца Хокона, в 2018 году получила диагноз "легочный фиброз" — хроническое заболевание, вызывающее рубцевание лёгких и приводящее к снижению уровня кислорода в организме, пишет CNN.

"Как и все пациенты, только что перенесшие трансплантацию, кронпринцесса будет находиться в больнице в течение следующих нескольких недель", — отметил профессор Университетской больницы Осло Аре Гольм в комментарии, предоставленном дворцом.

Ранее, 5 июня, в Университетской больнице Осло сообщили, что Метте-Марит включили в список ожидающих трансплантации легких из-за значительного ухудшения состояния её здоровья. По оценкам врачей, без этой операции ей оставалось жить около года. Еще в декабре кронпринц Хокон отмечал, что семья заметила серьезные изменения в её состоянии, а самой кронпринцессе стало значительно труднее дышать.

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Королевская чета поблагодарила общественность за теплые и добрые пожелания, которые они получили в последнее время. В дворце добавили, что следующее официальное сообщение о состоянии её здоровья ожидается только после её выписки из больницы.

В своё время премьер-министр Йонас Гар Стьоре похвалил кронпринцессу за откровенность в отношении своей болезни, отметив, что это может помочь другим людям с подобными диагнозами.

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