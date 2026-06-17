Майбутній королеві Норвегії пересадили нові легені
Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт успішно перенесла операцію з трансплантації легень і наразі відновлюється після процедури. Про це в середу в офіційній заяві повідомив королівський двір Норвегії.
52-річна дружина спадкоємця норвезького престолу кронпринца Гокона у 2018 році отримала діагноз "легеневий фіброз" — хронічне захворювання, яке викликає рубцювання легень і призводить до зниження рівня кисню в організмі, пише CNN.
"Як і всі пацієнти, які щойно перенесли трансплантацію, кронпринцеса залишатиметься в лікарні протягом наступних кількох тижнів", — зазначив професор Університетської лікарні Осло Аре Гольм у коментарі, наданому палацом.
Раніше, 5 червня, в Університетській лікарні Осло повідомили, що Метте-Маріт внесли до списку очікування на трансплантацію легень через суттєве погіршення стану її здоров'я. За оцінками медиків, без цієї операції їй залишалося жити близько року. Ще у грудні кронпринц Гокон зазначав, що родина помітила серйозні зміни в її стані, а самій кронпринцесі стало значно важче дихати.
Королівське подружжя подякувало громадськості за теплі та добрі побажання, які вони отримали останнім часом. У палаці додали, що наступне офіційне повідомлення про стан її здоров'я очікується лише після її виписки з лікарні.
Свого часу прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре похвалив кронпринцесу за відвертість щодо своєї хвороби, наголосивши, що це може допомогти іншим людям із подібними діагнозами.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
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