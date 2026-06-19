Женщина родилась без обеих рук и одной ноги: она выжила и теперь меняет мир (фото)

Сицилийская блогерша Надя Лауричелла родилась без рук, с одной ногой и искривленным позвоночником. Это не помешало ей стать человеком, на которого равняются миллионы. Несколько лет назад она впервые встала на протез и пошла, а сегодня готовится к дебюту на соревнованиях по бодибилдингу.

Надя Лауричелла — контент-мейкер из Сицилии (Италия), страдающая редким врождённым заболеванием под названием синдром фокомелии. Эта аномалия встречается примерно у одного младенца на 100 тысяч и сопровождается выраженным недоразвитием или полным отсутствием конечностей. У Нади нет рук, одной ноги, а позвоночник заметно искривлен. О своей жизни женщина рассказывает в социальных сетях.

Сейчас Надя ведёт страницы в TikTok и Instagram, где делится своей повседневной жизнью, тренировками и мыслями о самопринятии. Её аудитория в TikTok превышает 1,8 миллиона подписчиков, а в Instagram — более 155 тысяч.

Відео дня

Важно

Джим Керри изменился до неузнаваемости: что он сделал с внешностью

"Открылись бесконечные двери"

"Я видела, что отличаюсь от других, и очень страдала от этого", — рассказывала блогерша в одном из интервью.

Надя Лауричелла — контент-мейкер из Сицилии Фото: Instagram

Переломным моментом стало решение установить протез ноги: впервые в жизни она смогла ходить самостоятельно. По её словам, после этого "открылись безграничные возможности" — спорт, самостоятельность, новое ощущение себя.

Увлечение фитнесом

Девять лет назад девушка увлеклась фитнесом, а недавно решила пойти дальше — начала готовиться к соревнованиям по бодибилдингу.

Надя Лауричелла передвигается с помощью протеза Фото: Instagram

"Интенсивные тренировки, сбалансированное питание, месяцы самоотречения… Я очень устала. Но желание достичь цели сильнее усталости. До первого соревнования осталось три месяца", — написала она в одном из постов.

Надя Лауричелла стала примером для миллионов Фото: Instagram

Особое внимание Надя уделяет теме искусственного интеллекта и образу тела. Когда в соцсетях набрал популярность тренд на ИИ-портреты "без особенностей", она сознательно отказалась от него.

Принятие себя

"Годами я представляла, какой была бы моя жизнь, если бы у меня было две руки и нога, как у всех. Но я поняла: жить в этих иллюзиях — значит только умножать страдания. Я решила принять свою уникальность", — пояснила она.

Надя ведет страницы в TikTok и Instagram Фото: Instagram

Надя формулирует своё кредо просто: "Только те, кто мечтает, учатся летать. Я всегда верила в свои мечты".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дебби Роу, бывшую жену Майкла Джексона, редко можно увидеть вне дома, но недавно папарацци запечатлели её во время повседневных дел в калифорнийском Палмдейле.

Певица Камалия призналась, что в 47 лет решилась лишь на одну пластическую операцию на лице, и причиной этому послужила не собственная воля, а бытовая травма.

Кроме того, непрекращающийся рост груди обрек мать на страдания, но теперь она зарабатывает до 20 тысяч долларов